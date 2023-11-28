Στην ειδική ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή 15 φορέων και οργανώσεων για να παρουσιάσει την πρόταση του για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.Μιχάλης Κατρίνης, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των επιτοκίων και η ακρίβεια επιδεινώνουν την κατάσταση για οφειλέτες και δανειολήπτες.

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ ο κ.Κατρίνης οριοθέτησε τους στόχους της που είναι:

-Μια ολιστική πολιτική για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που θα επιτρέψει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αποφύγουν την οικονομική ασφυξία

-Η προστασία των πραγματικά αδύναμων δανειοληπτών από την απώλεια της κύριας κατοικίας

-Η στήριξη των συνεπών δανειοληπτών, ώστε να μην μετατραπούν σε ‘’κόκκινα’’ τα δάνειά τους λόγω της ακρίβειας και των αυξημένων επιτοκίων

-Η παροχή πραγματικής δεύτερης ευκαιρίας σε όσους βρέθηκαν σε δεινή θέση, λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων

-Η αντιμετώπιση του αφελληνισμού των ελληνικών επιχειρήσεων

-Η ανάληψη της ευθύνης άσκησης πολιτικής για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αφού με τις ευλογίες της σημερινής κυβέρνησης ο ρόλος αυτός έχει ανατεθεί στα funds και τις εταιρείες διαχείρισης.

Ο Μιχάλης Κατρίνης απέδειξε με στοιχεία ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, που έφεραν τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, απέτυχε.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει πλέον προστασία πρώτης κατοικίας ενώ ανέφερε ότι το 2022 είχαμε ρεκόρ πλειστηριασμών δεκαετίας, με αύξηση 140% έναντι του 2021.

Ταυτόχρονα για το 2023 και 2024 θα αναρτηθούν κατά μέσο όρο 60.000 πλειστηριασμοί, οι οποίοι αφορούν σε μεγάλο βαθμό μικρές ιδιοκτησίες που είναι πρώτες κατοικίες ενώ 250.000 πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνουν ως και το 2026.

Ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στην συνολική πρόταση του ΠΑΣΟΚ που περιλαμβάνει:

-120 δόσεις για τα χρέη σε εφορία-ΕΦΚΑ, με κίνητρο την μείωση του 30% της οφειλής εφόσον τηρείται η ρύθμιση.

- Επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας για τους αδύναμους δανειολήπτες με επικαιροποίηση των κριτηρίων του Ν.3869/10 και με δικαστική απόφαση

- Εξάντληση του αριθμού των 240 δόσεων στις ρυθμίσεις οφειλών και αξιολόγηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων από τραπεζικό διαμεσολαβητή ή επιτροπή της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

- Κανόνες στη λειτουργία των servicers και υποχρέωση εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας.

- Δυνατότητα αγοράς του δανείου από το δανειολήπτη πριν πωληθεί ή μεταβιβαστεί από την τράπεζα σε fund ή μεταπωληθεί στη δευτερογενή αγορά.

- Επιβράβευση για τους συνεπείς οφειλέτες με γενναία μείωση προκαταβολής φόρου (μέτρο χωρίς δημοσιονομική επίπτωση), ενώ για τους συνεπείς δανειολήπτες, μείωση 2-3 μονάδες του επιτοκίου και επιδότηση της αύξησης επιτοκίου με έσοδα από την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

- Προστασία της αγροτικής ακίνητης περιουσίας για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και κτηνοτρόφους, ως μοναδικό μέσο επιβίωσης.

- Βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο στη βάση της πρότασης νόμου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ.

- Οριοθέτηση της οφειλής για τους εγγυητές δανείων ώστε να μην ξεπερνά η οφειλή το ποσό αγοράς του δανείου από το fund

«Οι προτάσεις μας δίνουν λύση, ανακουφίζουν, προσφέρουν μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας αλλά και προοπτικής σε χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά που παλεύουν καθημερινά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μετά από συνεχόμενες κρίσεις. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος, ένας δρόμος συνοχής, αλληλεγγύης και ελπίδας. Και αυτό τον δρόμο πρέπει να τον ανοίξουμε και να τον περπατήσουμε όλοι μαζί» τόνισε, κλείνοντας την ομιλία του ο κ.Κατρίνης.

