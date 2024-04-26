Οι συνεργάτες του εκλιπόντος ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ανακοίνωσαν τη διοργάνωση συναυλίας για να τιμήσουν τη μνήμη του. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 4 Ιουνίου, ημέρα της γέννησης του πολιτικού, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση του το κανάλι «Ομάδα του Ναβάλνι» στο Telegram.

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε το όνομα και οι ιδέες του Ναβάλνι να ακούγονται όλο και πιο δυνατά. Ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι. Αλλά δεν μπορεί να τον νικήσει, όσο τον θυμόμαστε και όσο υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν γι αυτόν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στη συναυλία θα συμμετέχουν τα συγκροτήματα Kasta και Pornofilmi, ο ράπερ Noize MC και η τραγουδίστρια Άϊγκελ.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι στην αποικία κρατουμένων «Πολικός λύκος» στην Γιάμαλα, το κίνημα Demokrati-JA e.V. απηύθυνε έκκληση να μετονομαστεί τμήμα της οδού που καταλήγει στη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο σε οδό Αλεξέι Ναβάλνι. Σε διάστημα δύο μηνών περισσότερα από 47.000 άτομα υπέγραψαν την έκκληση. Στις 4 Απριλίου έκκληση με το ίδιο περιεχόμενο κατατέθηκε στο δημαρχείο της Χάγης.

Επίσης Ρώσοι μουσικοί έγραψαν τραγούδι αφιερωμένο στον Αλεξέι Ναβάλνι.

Στις 26 Μαρτίου, την 40ή ημέρα μετά το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, ένα 10λεπτο κομμάτι με τίτλο «Στη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι» δημοσιεύτηκε στο κανάλι Navalny Live του YouYube.

Οι συνεργάτες του εκλιπόντος ηγέτη δεν ανέφεραν ποιοι συμμετείχαν στην ηχογράφησή του, αλλά οι θεατές μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις φωνές του δημοσιογράφου Λεονίντ Παρφιόνοφ, του ράπερ Noize MC, της τραγουδίστριας Ζεμπφίρα, του ηθοποιού Αρτούρ Σμολιάνικοφ και πολλών άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.