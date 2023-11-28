Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής του, από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, το νομοσχέδιο «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία ευάλωτων-Ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, επανεισαγωγή του Προγράμματος Ηρακλής και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές μόνο της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι το καταψηφίζουν επί της αρχής του.

Είχαν προηγηθεί οι απόψεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων που είχαν κληθεί στην Επιτροπή, οι οποίοι αναγνώρισαν στην πλειοψηφία τους ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το νομοσχέδιο, κάνει θετικά βήματα, προτείνοντας παράλληλα περαιτέρω βελτιωτικές αλλαγές που αφορούν κυρίως:

- τη διαφάνεια στη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης και την υποχρέωσή τους στην ενημέρωση των δανειοληπτών,

- τη διεύρυνση ένταξης των δανειοληπτών στη ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους και

-τη θέσπιση ευεργετικών κριτηρίων για ευάλωτους οφειλέτες ώστε να μην αποκλείονται από τη ρύθμιση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.