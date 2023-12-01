Η επιστολική ψήφος αντιμετωπίζει ή προσπαθεί να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη αποχή των τελευταίων ετών, έρχεται και δίνει λύση σε ανθρώπους που βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά όπως οι κάτοικοι του εξωτερικού επισήμανε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Ήταν ιστορική η χθεσινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού, εναρμονιζόμαστε με άλλες χώρες αρχικά σε επίπεδο ευρωεκλογών για να μην παρεξηγηθώ, και χωρίς περιορισμούς με το νόμο που θα ψηφιστεί με τη νέα χρονιά» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Σημείωσε πως πέρα από το οικονομικό όφελος, καθώς καταργούνται οι κάλπες του εξωτερικού, δεν θα υπάρχει κόστος και για τους εκλογείς και όπως ανέφερε είναι δίκαιο για τους ανθρώπους αυτούς, διότι δεν είναι σίγουρο ότι θα στηθεί ένα εκλογικό κέντρο στο εξωτερικό καθώς χρειάζεται ο ελάχιστος αριθμός εκλογέων.

«(Η επιστολική ψήφος) θα είναι υποχρεωτική στο εξωτερικό προαιρετική στο εσωτερικό» διευκρίνισε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει διαβούλευση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απευθυνόμενος στα κόμματα, πρόσθεσε πως ψήφος κατά του νομοσχεδίου αυτού είναι στήριξη στην αποχή.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σύνολο των πολιτών και της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών, είμαστε λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ακρίβεια όχι με ευχολόγια και με πατήματα κουμπιών, αλλά με τρεις άξονες πολιτικής. Ο πρώτος είναι αυξήσεις εισοδημάτων μέσω αυξήσεων μισθών είτε μέσω μειώσεων φορολογικών συντελεστών και μειωμένων ΦΠΑ, αύξηση του αφορολογήτου.



Δεύτερον, στοχευόμενες παρεμβάσεις όπως τα 350 εκατομμύρια ευρώ για 2,3 εκατ. συμπολίτες μας και τα μέτρα του υπουργείου Ανάπτυξης όπου έχουμε 1.100 προϊόντα με μειωμένη τιμή. Τρίτος πυλώνας, οι έλεγχοι στην αγορά και η επιβολή προστίμων για την πάταξη της αισχροκέρδειας.





