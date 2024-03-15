«Σήμερα επιβεβαιώθηκε αυτό που καταγγείλαμε από την αρχή: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει το υπουργείο Εσωτερικών με ευθύνη της πολιτικής της ηγεσίας και του Μεγάρου Μαξίμου, σε εκλογικό της κέντρο» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων αποδήμων έφτασαν μέσω του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου και του Τομεάρχη Απόδημου της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωβουλευτή της. Η αποχώρηση της κ. Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο αφορά μόνο την ίδια και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απαλλαγή από τις βαρύτατες ευθύνες της».

«Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας και η ακεραιότητα των εκλογικών δεδομένων. Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι βάσει του νόμου η αρμόδια υπουργός, κ. Κεραμέως, και το υπουργείο Εσωτερικών» αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη σε μια έμμεση αναφορά για την επιστολική ψήφο.

«Η υπουργός πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαρροή των δεδομένων και να αναλάβει την ευθύνη. Ευθύνη που την βαραίνει προσωπικά ως επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών και δεν μεταβιβάζεται σε γενικούς γραμματείς και λοιπά στελέχη» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Πηγή: skai.gr

