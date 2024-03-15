Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον δικηγόρο - εργατολόγο Κώστα Τσουκαλά, την εκπαιδευτικό Μαρία Δαφέρμου και τη μηχανικό Όλγα Μαρκογιαννάκη, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του Κινήματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε παρουσιάζοντας την υποψηφιότητά τους:

«Οι ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου είναι μια κρίσιμη μάχη για το μέλλον της Ευρώπης , της πατρίδας μας αλλά και της Δημοκρατικής Παράταξης.Σήμερα, λοιπόν, ξεκινάμε.

Με πυξίδα την ανανέωση παρουσιάζουμε τις τρεις πρώτες υποψηφιότητές μας.

- Την εκπαιδευτικό Μαρία Δαφέρμου.

- Τον δικηγόρο-εργατολόγο Κώστα Τσουκαλά.

- Τη μηχανικό Όλγα Μαρκογιαννάκη.

Τρεις νέοι άνθρωποι με επιστημονική επάρκεια και κοινωνική αξιοπιστία, που μπορούν να πετύχουν πολλά προς όφελος του λαού μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Με τιμά ιδιαίτερα, που θα δώσουμε μαζί τον αγώνα των ευρωπαϊκών εκλογών».

Τα βιογραφικά των τριών υποψηφίων

Κώστας Τσουκαλάς

Ο Κώστας Τσουκαλάς, γεννημένος το 1985, θεωρείται σήμερα από τους πιο αξιόπιστους κοινωνικούς επιστήμονες της χώρας μας, έχοντας καταγράψει μια εξαιρετικά δραστήρια και επιτυχημένη καριέρα ως δικηγόρος-εργατολόγος από το 2010, χρονιά κατά την οποία ίδρυσε το προσωπικό του δικηγορικό γραφείο.

Ειδικευμένος στο εργατικό, ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό και τραπεζικό δίκαιο, ο Κώστας Τσουκαλάς έχει υπερασπιστεί επιτυχώς εκατοντάδες περιπτώσεις δανειοληπτών και εργαζομένων, διαμορφώνοντας μέρος της επικρατούσας νομολογίας των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας. Στην επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνονται, η ακύρωση δικαστικά εκατοντάδων πλειστηριασμών και η επίτευξη σημαντικών διαγραφών οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ενισχύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία.

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία». Από τα φοιτητικά του χρόνια έχει εμπλακεί ενεργά στην κοινωνική και συνδικαλιστική δράση.

Είναι παντρεμένος καιπατέρας τριών κορισιών.

Όλγα Μαρκογιαννάκη

Η Όλγα Μαρκογιαννάκη έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Κοζάνη, ενώ έλκει την καταγωγή της και από την Κρήτη. Είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης. Είναι συν-ιδρύτρια νεοφυούς επιχείρησης, που έχει αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς κτηρίων και υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές καθώς και τεχνοβλαστού (spin-off) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Από τα φοιτητικά της χρόνια ήταν στέλεχος της ΠΑΣΠ και της νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Aπό το 2022 είναι εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Είναι εκλεγμένη Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο αγοριών.

Μαρία Δαφέρμου

Η Μαρία Δαφέρμου γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στα Χανιά. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνέχισε τις σπουδές της αποκτώντας με άριστα το δεύτερο πτυχίο της από τη Σχολή Παιδαγωγικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση την επίδραση του έμφυλου παράγοντα στη γλωσσική κατάκτηση. Παράλληλα, απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της με αντικείμενο τη γλωσσολογία και συγκεκριμένα το γραμματικό γένος και το κοινωνικό φύλο στην εκπαίδευση.

Σήμερα είναι υποψήφια διδακτόρισσα και ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αντικείμενο έρευνας τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση.

Έχει ιδρύσει, την Πρωτοβουλία Πολιτών για την προώθηση της έμφυλης ισότητας isotis.eu. Είναι Γραμματέας του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ από το 2022. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού.

