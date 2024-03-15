Να σταματήσει «τα παιχνίδια με τους θεσμούς και τη δημοκρατία» και να προχωρήσει σε «αμεση και πλήρη διερεύνηση του πολιτικού σκανδάλου» καλεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του, σχολιάζοντας την απόσυρση υποψηφιότητας της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου από τις επερχόμενες ευρωεκλογές, μετά την υπόθεση με τα email σε απόδημους και τον σάλο που προκλήθηκε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Πέρασαν δύο εβδομάδες μετά τις καταγγελίες αποδήμων ότι δέχτηκαν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους προεκλογικό υλικό από την ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ήταν οι ίδιες διευθύνσεις που είχαν δώσει οι απόδημοι στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων της επιστολικής ψήφου. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η κ. Ασημακοπούλου «αποφάσισε» -εξωθήθηκε- να μην είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές, «μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά επικρατεί άκρα σιωπή και η αποκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Όχι μία και δύο, αλλά τέσσερις διαφορετικές έρευνες ξεκίνησαν μετά από τις καταγγελίες για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων στην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ: από την Εισαγγελία Αθηνών, από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη και από το Υπουργείο Εσωτερικών, που διενεργεί εσωτερικό έλεγχο. Τι ανακάλυψε το Μαξίμου, αλλά δεν το λέει; Τι έχει να παρουσιάσει η κ. Κεραμέως, η οποία σιωπούσε για τέσσερις ολόκληρες ημέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου;

Η κυβέρνηση οφείλει, έστω για μία φορά, να δώσει απαντήσεις και να αναλάβει, επιτέλους, το πολιτικό κόστος. Πώς έγινε η διαρροή και από ποιον; Γιατί δεν προστατεύθηκαν τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων; Έχουν γίνει και άλλες διαρροές και προς τα πού;

Μέσα σε μια στιγμή η κυβέρνηση κατάφερε να ρίξει σκιές στο αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας με επιστολική ψήφο και να επαναβεβαιώσει ότι όσα λέει περί διαφάνειας και δημοκρατίας, είναι απλώς επικοινωνιακά «λόγια του αέρα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά άμεσα την πλήρη διερεύνηση του εξαιρετικά σοβαρού πολιτικού σκανδάλου, το οποίο προέκυψε με ευθύνη της κυβέρνησης λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Επιτέλους να πάψουν τα παιχνίδια της με τους θεσμούς και τη δημοκρατία!»

Πηγή: skai.gr

