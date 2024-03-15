Είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ένα πακέτο χρηματοδότησης για το μεταναστευτικό που θα ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη νέα συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αιγύπτου που θα συζητηθεί την Κυριακή στο Κάιρο, στις συνομιλίες με τη συμμετοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Ιταλίας και του Βελγίου.

Αυτό τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την επίσκεψη του στον αρχαιλογικό χώρο των Αιγών, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη και τις συνομιλίες που θα γίνουν στην Αιγυπτο για το μεταναστευτικό.

"Ενώ η συνολική εικόνα των μεταναστευτικών ροών στη ΝΑ Ευρώπη είναι καλύτερη συνολικά, είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μία αυξανόμενη πίεση από τη Λιβύη προς την Κρήτη", είπε ο κ Σχοινάς και συνέχισε: "Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, το παρακολουθούμε πολύ στενά, είμαστε σε άμεση επαφή με τις ελληνικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, όπου χρειάζεται, όσο διαρκεί αυτή η εξέλιξη.

Την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Βέλγο και την Ιταλίδα πρωθυπουργό θα κάνουν μία πολύ σημαντική επίσκεψη στην Αίγυπτο για να δρομολογήσουν μία πολύ μεγάλη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αιγύπτου, η οποία θα καλύπτει και την κοινή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη και όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα των ροών προς την Κρήτη θα συζητηθεί.

Η Αίγυπτος είναι πολύ σημαντικός εταίρος στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Εχουμε μηδενικές αναχωρήσεις από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη, αλλά, δυστυχώς, έχουμε ένα θέμα στα σύνορο Αιγύπτου και Λιβύης, μέσω του οποίου γίνονται αυτές οι κινήσεις προς την Κρήτη. Είναι ένα θέμα που εντάσσεται σε αυτή την προβληματική και είμαι σίγουρος πως η νέα Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης - Αιγύπτου θα το αντιμετωπίσει στη ρίζα του.

Χωρίς να θέλω να τρέξω και να προκαταλάβω τη Συμφωνία της Κυριακής, νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ένα πολύ σημαντικό πακέτο χρηματοδοτικής βοήθειας, πού θα καλύπτει όχι μόνο βεβαίως τη μετανάστευση αλλά και συνολικά και άλλα πεδία συνεργασίας, το οποίο θα ξεπερνάει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ".

