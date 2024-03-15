Κικίλιας: Προχωρούμε στην απόκτηση Canadair τελευταίας γενιάς

«Το 1974 η χώρα μας μέσω της Πολεμικής Αεροπορίας απέκτησε 9 Canadair CL 215. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι μισό αιώνα μετά, 50 χρόνια μετά, προχωρούμε στην απόκτηση της τελευταίας γενιάς των Canadair 515 CL σε μία συμφωνία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών, με την Καναδική Κυβέρνηση και την εταιρεία που πλέον τα κατασκευάζει».

Με την παραπάνω αναφορά άνοιξε την ομιλία του ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής της Βουλής σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για την προμήθεια αεροσκαφών τύπου DHC-515».

Πρόκειται για 7 Canadair CL-515: Πέντε αμφίβια μεσαίου τύπου πυροσβεστικά αεροσκάφη με χωρητικότητα σε νερό περί τους 6 τόνους, τα οποία θα πληρωθούν μέσω ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων της επόμενης περιόδου. Και άλλα 2 όμοια αεροσκάφη που η Ελλάδα θα προμηθευτεί μέσω του προγράμματος RescEU. Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει την αγορά συνολικά 12 Canadair τα οποία θα διατεθούν (ανά 2) σε 6 κράτη – μέλη (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κροατία).

Όπως επισήμανε ο Υπουργός, μεσούσης της κλιματικής κρίσης και με πολύ σημαντικά όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών των πολιτών, αλλά και του φυσικού κάλλους της χώρας και της οικολογίας, η συμφωνία αυτή για την προμήθεια αεροσκαφών είναι καθοριστικής σημασίας.

«Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά τα χρόνια των περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών και της οικονομικής κρίσης στη χώρα, οι εξοπλιστικές προμήθειες, είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε στα Σώματα Ασφαλείας και άρα και στην Πολιτική Προστασία και στο Πυροσβεστικό Σώμα ήταν πολύ δύσκολες και περιορίζονταν σε αυτές των αναγκαίων μέσων τα οποία απαιτούνταν προκειμένου να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την χώρα μας, καθώς πρόκειται για θέμα εσωτερικής ασφάλειας. Όπως γνωρίζετε τα Canadair 215 και 415 είναι τα κύρια μέσα με τα οποία δίνουμε τις μάχες μας. Μάχες που δώσαμε πέρυσι και θα δώσουμε και φέτος για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών» ανέφερε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι η προμήθεια των 7 Canadair αποτελεί ένα τεράστιο πρόγραμμα, του οποίου οι παραδόσεις είναι ήδη συμφωνημένες με την άλλη πλευρά, ενώ τις εγγυήσεις όλου του προγράμματος τις δίνει η ίδια η Καναδική Κυβέρνηση για την κατασκευαστική εταιρεία. Οι παραδόσεις έχουν ως εξής: Δύο αεροσκάφη θα παραδοθούν το 2027, ένα αεροσκάφος το 2028, ένα αεροσκάφος το 2029 και τρία αεροσκάφη το 2030.

Η συγκεκριμένη προμήθεια θα αφορά επίσης το αρχικό απόθεμα ανταλλακτικών των επτά αεροσκαφών, καθώς και τον αντίστοιχο εξοπλισμό υποστήριξης. Επιπλέον, όπως τόνισε ο κ. Κικίλιας, πέρα από τις παραπάνω παραγγελίες, η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την κατασκευάστρια εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει πρόγραμμα κόστους 43 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και των CL415 αεροσκαφών Canadair τα οποία έχουμε στη χώρα μας. Αυτό αφορά μία από τις δράσεις του Προγράμματος ΑΙΓΙΣ και υλοποιείται μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.

Σημείωσε, δε, ότι τις επόμενες μέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στον Καναδά και θα έχει την ευκαιρία- εφόσον κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο επισήμως- να υπογράψει το τελετουργικό της συμφωνίας αυτής.

Και υπογράμμισε: «Η προμήθεια των Canadair είναι μια παρακαταθήκη για το Πυροσβεστικό Σώμα, για τους συμπολίτες μας, για τη χώρα και για τις επόμενες γενιές, και έρχεται να προστεθεί σε ένα πολύ φιλόδοξο, πολύ-πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόγραμμα, το Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ αξίας 2,1 δις ευρώ. Για το οποίο είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι με βάση τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε βάλει και με τον τρόπο με τον οποίον προχωρούμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου- αρχές Απριλίου θα έχει δημοπρατηθεί στο σύνολό του” τόνισε ο Υπουργός, εξηγώντας ότι από την αντιπυρική περίοδο του 2025, οι εξοπλιστικές προμήθειες του ΑΙΓΙΣ θα αρχίσουν να έρχονται στη χώρα. “Μιλάμε για ελικόπτερα μεσαίου τύπου, για αμφίβια αεροσκάφη, για αεροσκάφη air surveillance, για drones, για sensors, για κάμερες infrared με λέιζερ και υπέρυθρα. Για πάνω από 1000 πυροσβεστικά οχήματα, γιατί είναι τεράστιες οι ανάγκες στο Πυροσβεστικό Σώμα και κάποια από τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία έχουμε είναι πλέον τεσσάρων δεκαετιών και πίσω. Για όλες τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να κάνει πρόγνωση-πρόβλεψη και εκτίμηση κινδύνου. Άρα θα έχουμε περαιτέρω αναβάθμιση και υποστήριξη του engage και του 112 στο war room της Πολιτικής Προστασίας, προγράμματα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, ψηφιοποίησης. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά επενδύεται έτσι συνολικά οργανωμένα και δομημένα στην Πολιτική Προστασία, στο Πυροσβεστικό Σώμα και στο Υπουργείο μας».

