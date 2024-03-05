ΠΑΣΟΚ: 7+1 σημεία διαφωνίας με το νομοσχέδιο Πιερρακάκη

Ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καταγράφει 7+1 διαφωνίες με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια που εισηγείται ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα:

+1. Για την αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου αναφέρει πως θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι «συνταγματικά αμφιλεγόμενο κάτι που δημιουργεί ένα περιβάλλον ανασφάλειας δικαίου». «Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι υπάρχει διχογνωμία μεταξύ συνταγματολόγων και ειδικών του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά υπάρχει και μία παγιωμένη νομολογία του ΣτΕ, που ποτέ δεν αμφισβήτησε τη συμφωνία του άρθρου 16 με το Ενωσιακό Δίκαιο. Σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα θα έπρεπε να προχωρήσουμε με απολύτως στέρεα βήματα. Γιατί εν τέλει την συμφωνία του νόμου με το Σύνταγμα θα την κρίνουν ανώτατοι δικαστές (ΣΤΕ) και θα ήταν εγκληματικά επιπόλαιο να βάλουμε σε μια περιπέτεια νέα παιδιά , οικογένειες αλλά και όσους αποφασίσουν να εμπλακούν. Η δική μας θέση είναι ότι η ρητή απαγόρευση που μπήκε στο Σύνταγμα, πρέπει να βγει και από το Σύνταγμα. Όχι από την κυβέρνηση, ως μεσάζοντα του Συντάγματος».

1. Όσον αφορά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των υπό ίδρυση πανεπιστημίων όπως ορίζει το νομοσχέδιο, ο αρμόδιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι « θεμελιώδης και μη διαπραγματεύσιμη αρχή αποτελεί η σαφής και ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ εμπορικού-επιχειρηματικού κέρδους και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μόνον αυτή η προσέγγιση μπορεί να εγγυηθεί την ακαδημαϊκή εγκυρότητα και ελευθερία». Αντιθέτως, προσθέτει, η πρόταση της κυβέρνησης αρκείται στην γραμματική διατύπωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα χωρίς να εισάγει οποιαδήποτε ρύθμιση που να αποτρέπει την νόθευση του χαρακτήρα αυτού.

2. Για την αδειοδότηση θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι πως πρέπει να συνδέεται με την αντίστοιχη στάθμη αξιολόγησης και διεθνούς κατάταξης των σχολών/τμημάτων των δημοσίων ιδρυμάτων ενώ στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία σχετική πρόβλεψη.

3. Σχετικά με την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου ο κ. Παραστατίδης αναφέρει ότι για το ΠΑΣΟΚ σημαίνει αύξηση χρηματοδότησης, βελτίωση κρίσιμων δεικτών ποιότητας, στρατηγικός σχεδιασμός, σοβαρός ακαδημαϊκός χάρτης, κατοχύρωση πραγματικού αυτοδιοίκητου και ισόρροπη στήριξη των περιφερειακών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα μας.

Υποστηρίζει ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση «τσουβαλιάζει νομοτεχνικές τροποποιήσεις σε προβληματικά άρθρα του νόμου Κεραμέως και μεταφέρει τμήματα από το ΔΙΠΑΕ στο ΔΠΘ» ενώ «αντί ουσιαστικών δεσμεύσεων για αύξηση της χρηματοδότησης παραθέτει κατάλογο ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτήσεων».

4. Όσον αφορά το σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα, ανεξαρτήτως χαρακτήρα, δημοσίου ή μη κρατικού, οφείλει να είναι κοινό και ενιαίο.

5. Για την γεωγραφική κατανομή, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι τα μη κερδοσποπικά πανεπιστήμια πρέπει να ενταχθούν στον ευρύτερο ακαδημαϊκό χάρτη με κριτήρια γεωγραφικά, οικονομικά και κατανομής επιστημονικών πεδίων.

6. Θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για να λειτουργήσουν στην Ελλάδα, τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια είναι να προβλέπεται συγκεκριμένη ρήτρα διασφάλισης της μακροπρόθεσμης εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού σχεδίου, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα εγκαταλείψουν το πλάνο παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών και θα αφήσουν ξαφνικά τους φοιτητές τους μετέωρους.

7. Σχετικά με τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και τις συνθήκες εργασίας θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πανεπιστημιακών και η διασφάλιση ότι οι συνθήκες εργασίας τους θα είναι σύμφωνες με τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας που ισχύουν για το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Πηγή: skai.gr

