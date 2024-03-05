Ορίστηκαν τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής για το 15ο συνέδριο της ΝΔ - Πρόεδρος ο Γιάννης Πλακιωτάκης

Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη ορίστηκαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για το 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2024 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ζάππειο Μέγαρο.

Αναλυτικά η σύνθεση της Οργανωτικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Γιάννης Πλακιωτάκης, Βουλευτής Λασιθίου, π. Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας

Μέλη:

Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τ. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Μαρία Συρεγγέλα, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ, Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα

Σταύρος Καλαφάτης, Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Στέλιος Κονταδάκης, Γραμματέας Οργανωτικού, Διευθυντής Γραφείου Προέδρου

Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

Κύρα Κάπη, Διευθύντρια Επικοινωνίας Πρωθυπουργού

Τάσος Χατζηβασιλείου, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βουλευτής Σερρών

Κατερίνα Παπακώστα-Παλιούρα, Γραμματέας Προγράμματος, Βουλευτής Τρικάλων,

Ευθύμιος Αλεξανδρής, Συντονιστής Διαγραμματειακού ΝΔ

Νίκος Ρωμανός, Εκπρόσωπος Τύπου ΝΔ

Χάρης Χατζηχαραλάμπους, Διευθυντής Γραφείου Τύπου ΝΔ

Βασίλης Φεύγας, Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας

Θεοπίστη Κρυσταλλίδου, Γραμματέας Εθελοντισμού

Μαρία Νάτσιου, Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κατερίνα Χρυσοπούλου, Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων

Ευτυχία Αδηλίνη, Γραμματέας Παλαιών Στελεχών

Άκης Μπάφας, Γραμματέας Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας

Θεόδωρος Κόλλιας, Γραμματέας Εργαζομένων στον Ιδιωτικό & Δημόσιο Τομέα

Αναστασία Πατεράκη, Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Μάρθα Σαμαρά, Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ

Νίκος Παπουτσής, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΝΔ

Θανάσης Νέζης, Σύμβουλος Προέδρου

Βασίλης Γακόπουλος, Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού

Ανδρέας Καρασαρίνης, Γραμματέας Αγροτικών Φορέων

Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής ΝΔ

