Χαρίτσης για διαρροή emails: Η κ. Ασημακοπούλου δεν είχε νόμιμο τρόπο να τα έχει στην κατοχή της

Την έντονη ανησυχία του για τις αποκαλύψεις και τις καταγγελίες σχετικά με τη μαζική αποστολή email προεκλογικού χαρακτήρα, από την ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, σε εγγεγραμμένους πολίτες στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, εξέφρασε ο Αλέξης Χαρίτσης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κωνσταντίνο Μενουδάκο.

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς τόνισε σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ότι «η κυρία Ασημακοπούλου δεν είχε νόμιμο τρόπο να έχει στην κατοχή της τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων χωρίς την πρότερη συναίνεσή τους».

Έθεσε δύο ερωτήματα προς την κυβέρνηση: «πρώτον, μπορεί να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών δεν χρησιμοποιούνται χωρίς τη συναίνεση και τη συγκατάθεση τους σε στοχευμένες εκστρατείες πολιτικού περιεχομένου κάτι που οδηγεί σε πολιτική χειραγώγηση; Δεύτερον, μπορεί να διασφαλίσει ότι η εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών, στην οποία προβλέπεται πλέον και η επιστολική ψήφος, θα διεξαχθεί με αδιάβλητο και διαφανή τρόπο;». Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε ότι τα ερωτήματα «είναι μάλλον ρητορικά», «γιατί η κυβέρνηση είτε θα μας πει πως όλα είναι καλώς καμωμένα είτε ότι για ακόμη μια φορά θα ρίξει ”άπλετο φως” όπως αυτό που είδαμε στις υποκλοπές και στο έγκλημα στα Τέμπη».

Τόνισε ότι «η ελληνική Δικαιοσύνη και η ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων οφείλουν να διερευνήσουν την υπόθεση σε βάθος» και πως ο κ. Μενουδάκος τον ενημέρωσε ότι η διαδικασία ελέγχου έχει ήδη ξεκινήσει. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σεβαστεί απόλυτα το έργο της ανεξάρτητης Αρχής και των δικαστικών Αρχών και να μην ξαναδούμε φαινόμενα απαράδεκτα όπως αυτά με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) στην υπόθεση των υποκλοπών. Αρκετά πια με τον εκφυλισμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε.

Ο κ. Χαρίτσης είπε ακόμη ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται δημοσίως ζήτημα διαρροής προσωπικών στοιχείων από τη διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους ”gov.gr”», υπενθυμίζοντας την «υπόθεση με τα SMS που περιείχαν το κακόβουλο λογισμικό Predator, με βάση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τις αιτήσεις εμβολιασμού που είχαν καταχωρηθεί στην κρατική πλατφόρμα για τον εμβολιασμό ”emvolio.gov.gr”». Υποστήριξε δε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα «διαφαινόμενο σκάνδαλο αντίστοιχο με αυτό της Cambridge Analytica επί Τραμπ». «Φαίνεται ότι δεν έχουμε δει ακόμα την κορυφή του παγόβουνου. Σε εκείνη την περίπτωση η διαρροή προερχόταν από μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ενώ εδώ φαίνεται ότι η διαρροή προέρχεται από κρατική διαδικτυακή πύλη», είπε.

Πηγή: skai.gr

