Ένοχος για την κατηγορία εξαγοράς ψήφων κρίθηκε από το αλβανικό Ειδικό Δικαστήριο κατά της διαφθοράς, σε πρώτο βαθμό, ο Φρέντι Μπελέρης.

Η Αλβανική δικαιοσύνη καταδίκασε τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας σε δύο χρόνια φυλάκιση.

Η ποινή του «μετρά» από την σύλληψή του, τον περασμένο Μάιο, δύο ημέρες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, όταν συνελήφθη με την κατηγορία της εξαγοράς ψήφων.

Η απόφαση είναι πρωτόδικη και όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι δικηγόροι του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας θα κάνουν έφεση επί της απόφασης.

Παράλληλα, σε 18 μηνες με 3ετη αναστολή καταδικάστηκε ο Παντελής Κοκαβέσης.

Νωρίτερα, στην απολογία του, ο Φρέντι Μπελέρης κατήγγειλε ότι «σε κάθε στάδιο της ανάκρισης και της εκδίκασης, η εισαγγελία προσπάθησε να κατασκευάσει στοιχεία για να καλύψει τα λάθη και τις γκάφες της αστυνομίας, ώστε να μην βγει στο φως η αλήθεια».

«Σε κάθε συνεδρίαση έχω δει εδώ, από το κλουβί, μια δίκη που θα μπορούσε να γίνει μια φορά και έναν καιρό, αλλά όχι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος εν έτει 2024, όπου επισήμως δεν βρισκόμαστε σε δικτατορία», είπε μεταξύ άλλων.

Ολόκληρη η απολογία του Φρέντι Μπελέρη:

Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχα προγραμματίσει να διαβάσω μόνο μερικές γραμμές, επειδή οι δικηγόροι είχαν εξηγήσει λεπτομερώς τα νομικά ζητήματα, αλλά δεδομένου ότι από την πλευρά σας, οι τελικές συζητήσεις της υπεράσπισης και του κατηγορουμένου διακόπηκαν, κατι που γινεται σπάνια έως ποτέ, δράττομαι της ευκαιρίας που μου δώσατε, εκθέτοντας εκτενώς τα τελικά μου μου επιχειρήματα.

Εκ των προτέρων, και προκειμένου να σας διευκρινίσω, κύριε Πρόεδρε της συνεδρίασης, σε σχέση με όσα έχω παρουσιάσει σε κάθε συνεδρίαση για τον τρόπο διεξαγωγής των δικαστικών συνεδριάσεων, διευκρινίζω ότι είναι δικαίωμά μου να προβαίνω σε δηλώσεις όποτε το κρίνω απαραίτητο, με ή χωρίς διαβούλευση με τους συνηγόρους υπεράσπισης.

Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της κρατήσεως μου, έμαθα ότι τη συνεδρίαση διευθύνει ο πρόεδρος με ενδιάμεσες εντολές και αποφάσεις, επομένως, τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης απευθύνονται σε εσάς, υπό την ιδιότητα του προέδρου. Επίσης, η απόφαση για την απόλυση της δικαστή κα. Γκιόκα, αφού καθυστέρησε τη διαδικασία σχετικά με την καταγγελία μου κατά του υπηκόου Abdul Rama, επί δύο μήνες, επιτυγχάνοντας το στόχο, είναι προσωπική σας ευθύνη.

Προσωπική σας ευθύνη είναι και η αιτιολόγηση της απόφασης να απορριφθεί το αίτημά μου για χορήγηση άδειας προκειμένου να ορκιστώ ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Χειμάρας. Σε εκείνη την απόφαση, Εσείς, λύσατε με την πολιτική σας επιχειρηματολογία τα προβλήματα που είχε ο Πρωθυπουργός, προτείνοντας αντισυνταγματικές λύσεις για την εγκαθίδρυση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον Δήμο Χειμάρας.

Αξιότιμοι δικαστές!

Σε κάθε συνεδρίαση έχω δει εδώ, από το κλουβί, μια δίκη που θα μπορούσε να γίνει μια φορά και έναν καιρό, αλλά όχι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος εν έτει 2024, όταν θεωρείται ότι η δικαιοσύνη έχει παγιωθεί μετά από τουλάχιστον 30 χρόνια, όπου επισήμως δεν βρισκόμαστε σε δικτατορία, όταν η δικαιοσύνη θα έπρεπε να έχει το θάρρος να αποδώσει δικαιοσύνη.

Αυτό το κλουβί όχι μόνο σε ισοπεδώνει ψυχολογικά, αλλά δυσχεραίνει και την επικοινωνία με τον δικηγόρο. Από εδώ λοιπόν που βρίσκομαι έχω δει τις συνεχείς προσπάθειες του εισαγγελέα, τον κ. Xholi, ο οποίος, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή σας, ώστε να δεχθείτε κάθε είδους αίτημά του, χτυπούσε το στυλό του στο τραπέζι. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι βρίσκεστε υπό συνεχή πίεση, αλλά δεν φταίω εγώ γι’ αυτό. Επιλέξατε να εκτελέσετε αυτό το καθήκον με προθυμία, εγώ όμως όχι. Πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται με τη διοίκηση του δήμου Χειμάρας, όπου αποφάσισαν να λύσουν το πρόβλημα, όχι με την ψήφο, αλλά με αστεία και ερασιτεχνικά κόλπα, ζητώντας από εσάς στη συνέχεια, ως δικαστικό σώμα, να πιστοποιήσετε αυτή την παρωδία.

Διάβασα προσεκτικά τα εισαγγελικά πορίσματα, πορίσματα που δείχνουν ξεκάθαρα μια μνημειολογία ανυπόστατων ψεμάτων, την οποία τα επόμενα χρόνια, οι καθηγητές νομικής θα αναλύουν στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα με τους φοιτητές τους ως την πιο γόνιμη βιβλιογραφική αναφορά για να δείξουν πώς μπορεί να χειραγωγηθεί μια δικαστική διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα πορίσματα αυτά οι αξιότιμοι εισαγγελείς μπορούν με υπερηφάνεια να τα στείλουν στους πολιτικούς προϊσταμένους τους, σε αυτούς που τους τα παρήγγειλαν, με την υπογραφή: «Η αποστολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς»! Αλλά σε καμία περίπτωση, τα πορίσματα αυτά δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη από ένα δικαστικό σώμα.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν δεχτήκατε κανένα από τα αιτήματά μου για πραγματογνωμοσύνη. Δεν υποχρεώσατε την κρατική αστυνομία να υποβάλλει ενώπιον του δικαστηρίου την παράνομη απόφαση για την πληρωμή του μάρτυρα. Δεν φέρατε τον μάρτυρα στο ακροατήριο για αντιπαράθεση με το πρόσωπο της φωτογραφίας, που η εισαγγελία ισχυρίζεται ότι είναι ο μάρτυρας.

Από αυτά τα στοιχεία και πολλά άλλα, προκύπτει ότι, παρόλο που δεν είχα ζητήσει συνοπτική εκδίκαση, η διαδικασία έγινε με την πρακτική της συνοπτικής εκδίκασης, αλλά χωρίς να επωφελούμαι από τη μείωση του ενός τρίτου της ποινής. Ο τρόπος που έγινε η διαδικασία επιβλήθηκε φανερά από τον εισαγγελέα.

Όλοι οι ισχυρισμοί της εισαγγελίας αμφισβητήθηκαν από τους δικηγόρους μου και αναλύθηκαν λεπτομερώς, πως η εισαγγελική αρχή σε αυτήν την υπόθεση καθοδηγήθηκε από την αστυνομία από την αρχή μέχρι το τέλος.

Σε κάθε στάδιο της ανάκρισης και της εκδίκασης, η εισαγγελία προσπάθησε να κατασκευάσει στοιχεία για να καλύψει τα λάθη και τις γκάφες της αστυνομίας, ώστε να μην βγει στο φως η αλήθεια. Από την αρχή, με την έφεση κατά του μέτρου ασφαλείας ισχυριστήκαμε ότι από την 24ωρη παρακολούθηση της αστυνομίας προκύπτει ότι δεν έχω συναντήσει ποτέ τον «Ναυτικό» της εισαγγελίας. Η εισαγγελία δικαιολογεί ότι είναι αλήθεια ότι με παρακολούθησαν 24 ώρες το 24ωρο, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι εξαντλητικό και για να το αποδείξει προσκόμισε κάποια πρόστιμα που πήρε ο «Ναυτικός» με ένα αυτοκίνητο, πριν από ένα χρόνο στην Αυλώνα, και το ίδιο αυτοκίνητο φαίνεται κάπου μπροστά από μία καφετέρια όπου σύχναζα.

Επίσης, η ειδική εισαγγελία βρήκε έναν άνδρα που φορούσε κουκούλα σε μία φωτογραφία και αμέσως έριξε το «καπνογόνο» – μοιάζει με τον Αρσένη. Τον «ζωντανό» Αρσένη, στο ακροατήριο, δεν των ρώτησε για την φωτογραφία, αλλά τον ρώτησε για τα ρούχα που φορούσε. Όταν φέραμε τον άνθρωπο που ήταν μαζί μου εκείνη την ημέρα, η ειδική εισαγγελία εξετάζει τις κάμερες, από που πέρασε, αριστερά ή δεξιά, και αυτό ειναι αρκετό για να καταστήσει τον μάρτυρα αναξιόπιστο. Ζητήσαμε από το δικαστήριο να ξανακαλέσει τον “Ναυτικό”, να υπάρξει μια αντιπαράθεση μεταξύ τους, να τους εξετάσει το ίδιο το δικαστήριο, με τα δικά του μάτια, γιατί να εμπιστευτεί τα μάτια του αστυνομικού, άλλωστε τρία ζευγάρια μάτια δικαστών είναι περισσότερα από τα δύο μάτια του αστυνομικού, αλλά το δικαστήριο απέρριψε και αυτό το αίτημα.

Έχουμε επισημάνει ότι ο «Ναυτικός» λέει ψέματα, έχει καταδικαστεί για απάτη, η εισαγγελία πρέπει να επαληθεύσει τις δηλώσεις του. Είναι αδύνατον να παραμένω στη φυλακή με βάση τις δηλώσεις ενός ανθρώπου που αποδεδειγμένα είναι απατεώνας και κλέφτης. Ένας 20χρονος, πριν από 10 χρόνια ήταν 10 ετών και δεν θα μπορούσε να έχει κάνει επιχειρηματικές συναλλαγές μαζί μου, όπως ισχυρίστηκε. Όταν εξετάζεται εκ νέου, η ειδική εισαγγελία φροντίζει ότι ο «Ναυτικός» να λέει ότι η οικογένειά του είχε επιχειρηματικές συναλλαγές μαζί μου, μου πουλούσε ψάρια και βοηθούσε την οικογένεια, ενώ ο ίδιος «Ναυτικός» θα έπρεπε να έχει φοιτήσει στο σχολείο αυτά τα 10 χρόνια που μου πουλούσε ψάρια, όπως ο ίδιος είπε, στην Αυλώνα, σε ένα σχολείο που δεν θυμάται. Αυτά τα 10 χρόνια, αυτός ο «Ναυτικός» ήταν στις φυλακές Αυλώνας για απάτη και στις φυλακές Δυρραχίου για διάρρηξη διαμερισμάτων σε συναυτουργία με άλλους δράστες που δεν τους αποκάλυψε ποτέ.

Αντικρούσαμε την υποκλοπή διότι η εισαγγελία είχε φτιάξει τα έγγραφα μετά τη σύλληψή μου τα κατάθεσε στο δικαστήριο εκτός προθεσμίας. Το ειδικό εφετείο, σε δίκη που ξεκίνησε με την έφεσή μου, δέχεται ότι το αίτημα της εισαγγελίας είναι χωρίς χρονοδιάγραμμα, αλλά ζητά από την εισαγγελία Αυλώνας να αποστείλει μητρώο όπου θα σημειώνεται ο χρόνος υποβολής του αιτήματος στο δικαστήριο. Λέει λοιπόν στην εισαγγελία, βρες ένα μητρώο, σημείωσε την ώρα και στείλτε το. Και η εισαγγελέας Matilda Peza βρήκε ένα πρωτόκολλο όπου υπέγραψε ένας ανώνυμος υπάλληλος του δικαστηρίου της Αυλώνας, όπου πρόεδρος είναι ο αδελφός της, Enkel Peza, χωρίς όνομα και επώνυμο. Έτσι, ένα άχρηστο μητρώο, με ανώνυμη υπογραφή, χρησίμευσε για τη νομιμοποίηση των ενεργειών της αστυνομίας χωρίς δικαστική απόφαση. Σε κανέναν δεν έκανε εντύπωση που η γραμματέας πηγαίνει στη δουλειά στις 12 τα μεσάνυχτα για ένα αίτημα που φαίνεται να έχει υποβληθεί στις 14:45, μια ενέργεια που μπορούσε να πραγματοποιήσει μόνο με εντολή του προέδρου, του αδελφού της εισαγγελέας Peza. Ζητήσαμε από τον εν λόγω πρόεδρο το μητρώο υποκλοπών, το όνομα του υπαλλήλου που υπέγραψε το πρωτόκολλο της εισαγγελίας, αλλά αρνείται να απαντήσει, φυσικά θα καλύψει την αδερφή του. Και από Εσάς θεωρήθηκε καθόλα φυσιολογική ενέργεια, δεν δεχτήκατε το αίτημά μου να ζητήσετε Εσείς πληροφορίες από το δικαστήριο της Αυλώνας.

Αντικρούσαμε το ποινικό μητρώο της 12ης Μαΐου που είχε καταθέσει η εισαγγελία Αυλώνος, αλλά η ειδική εισαγγελία βρήκε έναν έμμισθο υπάλληλο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης για να δηλώσει ότι οι αλλαγές στο σύστημα έγιναν στις 6 Ιουνίου 2023, ενώ στο ίδιο σύστημα είχε γίνει αλλαγή τουλάχιστον από τον Μάρτιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2023 το σύστημα είχε αλλάξει, μόνο στις 12 Μαΐου, όταν χρειάστηκε να καθοριστεί το μέτρο ασφαλείας εναντίον μου, το σύστημα δεν είχε αλλάξει.

Αντικρούσαμε τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις για το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν από την αστυνομία χωρίς εισαγγελική άδεια, ότι σύμφωνα με τις πράξεις της εισαγγελίας Αυλώνας, οι υποκλοπές και η αστυνομική παρακολούθηση ξεκίνησαν μια ημέρα πριν από την καταχώρηση της ποινικής διαδικασίας στην εν λόγω εισαγγελία, αλλά για τον εισαγγελέα Xholi είναι ένα ολίσθημα της γραμματείας.

Τώρα περιμένουμε, τι στοιχεία θα κατασκευάσει η εισαγγελία ενάντια στα τηλεφωνικά αρχεία του «Ναυτικού» ή στις κάμερες της Ερμίρας Στόλη, που πήρε ως αποδεικτικό στοιχείο. Γι’ αυτό και αναβλήθηκε η προηγούμενη συνεδρίαση, για να δοθεί χρόνος στην εισαγγελία να βγάλει από τα συρτάρια της αστυνομίας ή της εισαγγελίας Αυλώνος οποιαδήποτε άλλη επιστολή για να μπορέσει να εξηγήσει:

Πώς είναι δυνατόν ότι ο «Ναυτικός» βρίσκεται την ίδια μέρα και ώρα σε δύο διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα, τόσο στο κέντρο της Χιμάρας μιλώντας στο τηλέφωνο και στην εισαγγελία της Αυλώνας, δίνοντας καταθέσεις, ώρα 14:00, και υπογράφοντας τη συμφωνία με την εισαγγελέα Matilda Peza (έτσι είπε ο αστυνομικός Ermal Ajdini, αυτή η εισαγγελέας είχε την υπόθεση και επικοινωνούσε συνεχώς μαζί της), ώρα 15:00 της 8ης Μαΐου;

Πώς είναι δυνατόν ότι την ίδια μέρα και ώρα ο «Ναυτικός» να είναι σε δύο διαφορετικά μέρη ταυτόχρονα, και στο κέντρο της Χιμάρας που μιλάει στο τηλέφωνο, και μαζί μου στο Ποτάμι, 2 χλμ. μακριά, στις 10 Μαΐου, ώρα 08:40;

Πώς είναι δυνατόν ο «Ναυτικός» να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια μέρα και ώρα, τόσο στην Αυλώνα όσο και στο αστυνομικό τμήμα Χιμάρας, στις 12 Μαΐου ώρα 6, να παραδώσει τα χρήματα που του είχε δώσει ο Παντελής, τα οποία μάλιστα και τα μέτρησε αλλά κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα δεν βρέθηκε πάνω τους, και τη λίστα που είχε ο Παντελής, αλλά δεν βρέθηκε στην τσέπη του, και ο Αρσέν την παρέδωσε στον επιμελή αστυνομικό Ermal Ajdini;

Πώς επικοινώνησε μαζί μου ο «Ναυτικός» στις 11 Μαΐου, ώρα 17:10, χωρίς να βγει από το όχημα που ήταν σταθμευμένο μπροστά στο μαγαζί «Iceland», όταν την ίδια ημερομηνία και ώρα εγώ ήμουν μέσα στο μαγαζί;

Ίσως εδώ σε αυτή την περίπτωση, λόγω της σημασίας που έχει για την αστυνομία και την εισαγγελία, χρησιμοποιήθηκαν ειδικές μέθοδοι τηλεμεταφοράς και ειδικές μέθοδοι τηλεπαθητικής επικοινωνίας. Θα ακούσουμε την εισαγγελία, διότι κάτι θα έχει βρει αυτές τις 5 μέρες που το δικαστήριο σας τους έδωσε χρόνο να πάρουνε μια ανάσα.

Αξιότιμοι δικαστές!

Η Αλβανία είναι μια μικρή χώρα, η οποία έχει γίνει ακόμη μικρότερη τα τελευταία χρόνια λόγω της μαζικής φυγής των πολιτών της. Καλοί και κακοί, Έλληνες ή Αλβανοί, κατήγοροι και κατηγορούμενοι, είμαστε πολύ λίγοι. Γνωριζόμαστε λοιπόν καλά, και αργά ή γρήγορα, όλες οι αλήθειες θα βγουν στο φως.

Θέλω να σας πω με πλήρη βεβαιότητα ότι από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η υπόθεση και μέχρι σήμερα, είναι και παραμένει ένα καθαρά πολιτικό ζήτημα. Η απόφαση για την σύλληψή μου ελήφθη την Τετάρτη, 10.05.2023, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όπου συμμετείχαν αρχηγοί από όλα τα αστυνομικά τμήματα. Αυτήν ακριβώς την απόφαση ήρθε να νομιμοποιήσει η πρόταση των εισαγγελέων. Το σχέδιο ήταν να με συλλάβουν προκειμένου να χάσω τις εκλογές και να με αφήσουν ξανά ελεύθερο μια εβδομάδα μετά τις εκλογές. Το εν λόγω σχέδιο, το χάλασαν οι πολίτες της Χιμάρας που με εξέλεξαν Δήμαρχο.

Αυτός είναι και ο λόγος που συμπαρασέρνει αυτή την υπόθεση από την αρχή, παραβιάζοντας όλες τις αρχές της δικαιοσύνης, το τεκμήριο της αθωότητας, της ισονομίας, της δίκαιης διαδικασίας, της δικαστικής ιεραρχίας κ.λπ.

Όλες οι αποφάσεις σας ήταν πολιτικές αποφάσεις. Η άρνηση της ειδικής άδειας για την ορκωμοσία ήταν επίσης πολιτική απόφαση, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες. Αυτό το σκέλος της απόφασης απορρίφθηκε από το Εφετείο. Πολιτική απόφαση αποτελεί και το γεγονός ότι οι καταγγελίες μου εκκρεμούν χωρίς κάποια απάντηση, παρόλο που έχει παρέλθει πολύς χρόνος.

Επίσης, και το αίτημα της εισαγγελίας για φυλάκιση 2 ετών και 6 μηνών δεν έχει καμία νομική λογική. Αυτή η ποινή δεν έχει ζητηθεί για κανέναν κατηγορούμενο με την ίδια κατηγορία. Όλες οι αποφάσεις του Ειδικού Δικαστηρίου για αυτήν την κατηγορία είναι ένα έτος με αναστολή. Δύο δήμαρχοι με την ίδια κατηγορία, όχι μόνο δεν βρίσκονται στη φυλακή όπως εγώ, αλλά παραμένουν στην θέση τους, εξασκώντας τα καθήκοντά τους.

Όπως είναι φυσικό, προκύπτει το ερώτημα: Γιατί βρίσκομαι αντιμέτωπος με αυτή τη διάκριση;

Το αίτημα της εισαγγελίας δεν έχει καμία πρόθεση να αποδώσει δικαιοσύνη. Ο μόνος σκοπός της είναι να με καταδικάσει σε φυλάκιση για όσο χρόνο χρειάζεται ο Πρωθυπουργός για να «διεξάγει» νέες εκλογές στη Χιμάρα. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ακόμα και σε αυτόν τον στόχο θα αποτύχουν γιατί όσες φορές και να γίνουν εκλογές στη Χιμάρα, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Οι κωφοί άκουσαν και οι τυφλοί είδαν, τους πολίτες της Χιμάρας δεν μπορούν να τους ξεγελάσουν όπως ιστορικά κανείς δεν μπόρεσε να του ξεγελάσει.

Είναι άδικο να δίνεται εθνική χροιά σε αυτό το θέμα. Είναι αναληθές και ταυτόχρονα προσβλητικό και απερίσκεπτο, όχι μόνο για τους πολίτες της Χιμάρας που με ψήφισαν, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκευτικών πεποιθήσεων, αλλά και κατά της ενωμένης αντιπολίτευσης.

Η αποκλειστικότητα του πατριωτισμού δεν ανήκει μόνο στον Πρωθυπουργό, την αστυνομία, την εισαγγελία και τους «πατροναδόρους» του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά είναι συνταγματικό καθήκον κάθε πολίτη.

Πατριωτισμός δεν είναι να συντάσσεσαι με δημοσιογράφους και δικηγόρους που θέλουν να παίζουν τον ρόλο του δικαστή για να υπηρετήσουν το καθεστώς ή τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης. Πατριωτισμός είναι να αγαπάς τη χώρα και να μην κάνεις τίποτα που βλάπτει την ανεξαρτησία και την πρόοδό της, να εφαρμόσεις το Σύνταγμα και τους νόμους, ανεξάρτητα από το στιγμιαίο προσωπικό κόστος που μπορεί να έχεις.

Πατριωτισμός είναι να ασκήσεις το καθήκον σου με εντιμότητα, όχι να γίνεσαι εργαλείο στιγμιαίων πολιτικών στόχων. Πατριωτισμός είναι να φέρεις ποινική ευθύνη σε οποιονδήποτε, όσο ισχυρός κι αν είναι. Πατριωτισμός είναι να αντιμετωπίζεις όλους ισότιμα, ως ίσους πολίτες της ίδιας χώρας, να χρησιμοποιείς τα ίδια μέσα έρευνας και εκδίκασης για όλους, να μην κρύβεις παραβάσεις του νόμου από οποιονδήποτε που τις διέπραξε.

Κύριε Xholi, στην κατάσταση των πράξεων αυτού του φακέλου, ο μόνος νόμιμος τρόπος θα ήταν να αποσύρετε την κατηγορία και να βρεθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση που έβαλε σε δοκιμή το δικαστικό σύστημα.

Είμαι ήρεμος και με πλήρη εμπιστοσύνη. Δεν αισθάνομαι ένοχος για καμία κατηγορία. Αργά ή γρήγορα, θα βρω το δίκιο μου. Θα ήθελα να είναι αυτό το δικαστικό σώμα που θα βάλει τέλος σε αυτή τη φάρσα και τον παραλογισμό. Αν αυτό δεν συμβεί, έχω αρκετή υπομονή για να φτάσω την υπόθεση μέχρι τέλους.

Αξιότιμοι δικαστές!

Σε ελάχιστες περιπτώσεις στη ζωή ενός απλού ανθρώπου δίνεται η ευκαιρία να πει ένα μεγάλο ναι ή ένα μεγάλο όχι. Εσείς οι δικαστές από αυτή την άποψη είστε τυχεροί που αυτή η ευκαιρία σας δίνεται πάμπολλες φορές. Αυτή η διαδικασία είναι μία από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τίθεστε ενώπιον της ιστορίας.

Σήμερα θα πρέπει να πείτε όχι στην πίεση της εξουσίας, όχι στην τιμωρία χωρίς στοιχεία, όχι στις διακρίσεις, να πείτε όχι στον αρρωστημένο εθνικισμό, να πείτε ναι στη διάκριση των εξουσιών, να πείτε ναι στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να πείτε ναι στην ισότητα ενώπιον του νόμου.

Η ιστορία σέβεται και τιμά όσους παίρνουν τη σωστή απόφαση, οι άλλοι είναι απλώς παροδικοί. Ως παροδικούς και πιστούς στο κόμμα-κράτος θα αντιμετωπίσει η Ιστορία τους εισαγγελείς κα Bejko και κ. Xholi.

Έχω την πεποίθηση ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας υπηρετήσατε επαρκώς την εξουσία και τον κατά φαντασίαν πατριωτισμό. Παρακαλώ, είναι πλέον καιρός να υπηρετήσετε και τη Δικαιοσύνη, η οποία, κατά τον Αριστοτέλη, είναι η ύψιστη από όλες τις αρετές.

