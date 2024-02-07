Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, παρουσία και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Οι βασικές ημερομηνίες ορόσημο είναι η 7η Μαρτίου, για εγκατάσταση καμερών στα γήπεδα, και η 9η Απριλίου για τα ταυτοποιημένα ψηφιακά εισιτήρια.

Tο νομοθετικό πλαίσιο για τον αθλητισμό που πήγαμε στη Βουλή είναι εντελώς καινούργιο, τόνισε ο Γιάννης Βρούτσης, και ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία, υπενθύμισε. «Το νέο πλαίσιο θωρακίζει τα γήπεδα, σε πρώτη φάση του ποδοσφαίρου, και στη συνέχεια όλα τα γήπεδα» σημείωσε.

«Έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες-ορόσημο για να ανοίξουν τα γήπεδα. Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου ανοίγουν σε νέο περιβάλλον με τη νέα Διαρκή Επιτροπής Αντιμετώπισης Βίας που συγκροτείται την Πέμπτη, και θα επιβάλει αυστηρές κυρώσεις. Με μια κροτίδα το γήπεδο θα κλείνει από φιλάθλους χωρίς δεύτερη σκέψη, θα κλείνει την επομένη Κυριακή όταν παίζει εντός έδρας η ομάδα (που έχει υποπέσει σε παράπτωμα)» είπε ο κ. Βρούτσης.

Στις 6 Μαρτίου ξεκινά δεύτερη συγκεκριμένη διαδικασία, οι κάμερες στα γήπεδα, η οποία αν δεν έχει τηρηθεί, από τις 7 Μαρτίου κανένα γήπεδο δεν θα ανοίξει σε φιλάθλους. Δώσαμε χρόνο, υπήρξε κοινή συζήτηση διαβούλευση και κοινές εκθέσεις με τους εμπλεκομένους, είπε ο κ. Βρούτσης.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα εκδοθεί και το ΦΕΚ για τις κάμερες. Έτσι, αύριο σε ραντεβού με τον πρόεδρο της Superleague 1 και της Basket League θα δοθεί το ΦΕΚ για να «τρέξει» ο νόμος όπως έχει καθορισθεί.

Την Τρίτη 9 Απριλίου, η τρίτη μεγάλη θεσμική αλλαγή, η ταυτοπροσωπία: Δηλαδή ποιος θα μπαίνει στο γήπεδο. Όνομα, επίθετο, διεύθυνση και τηλέφωνο θα είναι γνωστά, τόνισε ο κ. Βρούτσης.

Επίσης, θα επιβληθεί ρήτρα παραβατικότητας, ένας νέος θεσμός με παρακράτηση πόρων από τα λεφτά του στοιχήματος από τις ΠΑΕ και τις ΚΑΕ αν πέφτουν σε οριστική παραβατική συμπεριφορά και θα αξιοποιούνται για αθλητικές υποδομές.

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επεκταθούν κάμερες και ταυτοπροσωπία και στη Super League 2 εν ευθέτω χρόνω διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.



Σεβόμαστε το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ, του ποδόσφαιρου, της UEFA και της FIFA, αλλά θα κλείνουμε τα γήπεδα με βάση συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ποινές, όχι υποκειμενική σκέψη, διευκρίνισε ο Γιάννης Βρούτσης. Στόχος είναι να μην επηρεαστεί το πρωτάθλημα. Σεβόμαστε το αυτοδιοίκητο ποδοσφαίρου, αλλά είναι δικαίωμα πολιτείας να προασπίζει την ασφάλεια του φίλαθλου υπογράμμισε.

Τα ταυτοποιημένα εισιτήρια θα προστίθενται στο gov.gr wallet τόνισε από πλευράς του Δημήτρης Παπαστεργίου. Σε 30 δευτερόλεπτα το εισιτήριο θα έχει καταχωρηθεί στο gov.gr wallet.

«Η αγορά των εισιτηρίων παραμένουν ως έχουν από τις πλατφόρμες. Με τον αριθμό του εισιτηρίου θα γίνεται χρήση του gov.gr wallet και εγγραφή στο μητρώο επικοινωνίας. Θα αναρτηθεί η ειδική πλατφόρμα emep.gov.gr που θα λειτουργήσει σε λίγη ώρα».

Οι ανακοινώσεις από Γιάννη Βρούτση

Θέλω να ξεκινήσω με κάτι πολύ σημαντικό, ο Αθλητισμός ενώνει και δεν διχάζει, δεν έχει χρώμα και ιδεολογικό πρόσημο.

Στη βάση αυτών των Αρχών πήγαμε στη Βουλή σε ένα μεταρρυθμιστικό πλαίσιο και το ευχάριστο ήταν πως όλες οι πλευρές ήταν μαζί μας σε αυτό που επιδιώκουμε να πετύχουμε: την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Το Νομοσχέδιο ψηφίστηκε με ευρεία συναίνεση.

Πετύχαμε ευρεία συναίνεση για τον νόμο του Κράτους πλέον, τον 5085/2024, ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, που εκσυγχρονίζει αναβαθμίζει, θωρακίζει ως ασπίδα τα γήπεδα του ποδοσφαίρου τώρα, και σε λίγο όλα τα γήπεδα.

Θα πρέπει να πω ότι η ευρεία συναίνεση δεν επιτεύχθηκε τυχαία. Είχε προηγηθεί από τη μεριά του Υπουργείου Αθλητισμού, μία συμμαχία με όλους τους παράγοντες του Αθλητισμού. Παραδείγματος χάριν, συγκεντρώσαμε τις ΠΑΕ σε μία μεγάλη συνάντηση, όπου είχαμε την ευκαιρία να τις ενημερώσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις τους. Υπήρχε μία γενική συστράτευση ώστε να προχωρήσουμε στην κατάθεση του Νόμου στην ελληνική Βουλή.

Συναντήθηκα με τη Σούπερ Λίγκα, τη Λίγκα του μπάσκετ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και διαμορφώσαμε ένα κλίμα συναίνεσης.

Αυτό που τώρα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι έχουμε κάποιες ημερομηνίες ορόσημα που οφείλουν όλοι να τηρήσουν και συγκεκριμένα:

Στις 13 Φεβρουαρίου, ανοίγουμε ξανά τα γήπεδα του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον!

Θα έχουμε τη νέα σύνθεση της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας με τις αναβάθμισες αρμοδιότητες, που έχει πλέον τη δέσμια αρμοδιότητα να επιβάλει δρακόντειες κυρώσεις χωρίς δεύτερη σκέψη!

Δρακόντειες ποινές με βασική αυτή των κεκλεισμένων, αν παραδείγματος χάριν πέσει εντός γηπέδου κροτίδα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το γήπεδο δεν θα έχει θεατές στο αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς.

Στόχος μας είναι να μην επηρεάσουμε το πρωτάθλημα. Σεβόμαστε το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, και της ΕΠΟ, όπως και κάθε άλλου αθλήματος, όπως σεβόμαστε τους κανονισμούς ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ. Όμως είναι δικαίωμά μας η ασφάλεια του πολίτη μέσα στο γήπεδο, για αυτό όταν κρίνουμε ότι υπάρχει ανασφαλές περιβάλλον, τότε θα τηρούνται απαρέγκλιτα όλα όσα προβλέπονται στον Νόμο.

Επαναλαμβάνω ότι η επιβολή ποινών είναι δέσμια αρμοδιότητα, καθώς μόλις έρθει η έκθεση της Αστυνομίας και των παρατηρητών αποφασίζεται άμεσα το κεκλεισμένων των θυρών από την αμέσως επόμενη αγωνιστική.

Εγώ προσωπικά εύχομαι να μην ξανακλείσει κανένα γήπεδο, εμείς θεωρούμε τον κόσμο πως είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, και θέλουμε τους θεατές να χαίρονται την ομορφιά του αθλητισμού

Όμως αν ο Νόμος δεν τηρηθεί να προχωρήσουμε σε ότι προβλέπουν οι διατάξεις του διασφαλίζοντας την ασφάλεια και δίνοντας ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας!

Στις 6 Μαρτίου ξεκινάει μια δεύτερη διαδικασία συγκεκριμένη η εγκατάσταση και λειτουργία των καμερών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αν δεν τηρηθεί, από τις 7 Μαρτίου δεν θα ανοίξει για τους φιλάθλους,

Δώσαμε αρκετό χρονικό περιθώριο στο πλαίσιο της συμμαχίας και της συνεννόησης που διαμορφώσαμε το προηγούμενο διάστημα με όλες τις ομάδες της Super League 1.

Τεχνικά κλιμάκια και από τα τρία Υπουργεία με επικεφαλής τους γενικούς γραμματείς τους, επισκέφτηκαν τα 14 γήπεδα. Είδαν την ιδιομορφία του κάθε γηπέδου, συζήτησαν με τους παράγοντες της κάθε ΠΑΕ και κατέληξαν σε κάποιες εκθέσεις.

Στη βάση αυτών των εκθέσεων από την Τετάρτη 6 Μαρτίου και μετά οι κάμερες που θα εγκατασταθούν θα λειτουργούν βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου, το οποίο διασφαλίζει βήμα βήμα την εφαρμογή και την υλοποίησή του θα καθορίσει το αν θα ανοίξουν τα γήπεδα.

Εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί και το ΦΕΚ της ΚΥΑ για την εφαρμογή των καμερών. Μάλιστα αύριο είναι προγραμματισμένο ραντεβού με τον πρόεδρο της Super League και της Basket League για να τους παραδοθεί το ΦΕΚ προκειμένου να ενημερωθούν όλες οι ΠΑΕ και ΚΑΕ προκειμένου να τρέξουν τις διαδικασίες και να εναρμονιστούν με τα όσα προβλέπει ο νόμος.

Φιλοδοξούμε και θέλουμε η εφαρμογή του νόμου να βάλει το ποδόσφαιρο και όλα τα αθλήματα σε μια νέα εποχή. Η Ελλάδα αξίζει έναν καλύτερο αθλητισμό.

Είμαστε όλοι απέναντι στη βία, είμαστε όλοι σύμμαχοι σε αυτό, παράγοντες του αθλητισμού, τα κόμματα γι αυτό και η η ευρεία συναίνεση στη Βουλή μας κάνει να νιώθουμε δυνατοί και ότι θα φέρει αποτελέσματα όλη αυτή η προσπάθεια.

Στις 9 Απριλίου έρχεται η τρίτη μεγάλη αλλαγή την ταυτοπροσωπία, τη διαδικασία της οποίας θα σας περιγράψει αναλυτικά ο κ. Παπαστεργίου. Με αυτή την αλλαγή, θα γνωρίζουμε πλέον όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, όπου εισέρχεται στο γήπεδο.

Πρώτη φορά που μια Κυβέρνηση δείχνει τέτοια αποφασιστικότητα, έχει ευρεία συναίνεση από Βουλή και από την αθλητική κοινότητα. Συμμετέχουν τρία υπουργεία σε αυτή την προσπάθεια να αναχαιτίσουμε την αθλητική βία που εκκολάπτεται μέσα στα γήπεδο για να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα για τον αθλητισμό στη χώρα μας.

Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις στον νόμο, όπως μία λέσχη ανά έμβλημα, η ρήτρα παραβατικότητας, όπου θα παρακρατούνται από το ποσοστό από το στοίχημα στις ομάδες που προβαίνουν σε παραβατικές πράξεις και τα χρήματα θα πηγαίνουν στα εθνικά αθλητικά κέντρα.

Με την ελπίδα και την ευχή ότι η σημερινή συνέντευξη θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους παράγοντες του αθλητισμού οι οποίοι μέχρι στιγμής είναι σύμμαχοι και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια να έχει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον αθλητισμό της χώρας μας που όλοι στηρίζουμε και θέλουμε να πάει ψηλά.

Οι ανακοινώσεις από τον Δημήτρη Παπαστεργίου

«Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή που συντελείται στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, πιθανώς του μπάσκετ και των υπολοίοπων αθλημάτων.

Οφείλουμε όλοι μαζί να παλέψουμε το φαινόμενο της βίας, όπως αυτή εκφράζεται πέριξ ή και μέσα στα γήπεδα.

Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες ώστε να μπορούμε να πάμε στα γήπεδα, εμείς και τα παιδιά μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι κάτι θα συμβεί.

Το τρίπτυχο που έχει αναπτυχθεί από τον Υπουργό Γιάννη Βρούτση γι’ αυτή την ομαλή επιστροφή, έχει να κάνει με τη νέα νομοθεσία, τις κάμερες και την ταυτοποίηση.

Για τα δύο πρώτα μίλησε ο Γιάννης Βρούτσης. Ας δούμε το τρίτο που αφορά στην ταυτοπροσωπία.

Μέχρι σήμερα υπήρχε μεν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, αλλά πρακτικά κανείς δεν ήλεγχε την ταυτοπροσωπία. Επίσης δεν είναι εφικτό και λογικό να δεσμεύομε εκατοντάδες ίσως και περισσότερους αστυνομικούς κάθε Κυριακή για να κάνουν το έλεγχο αυτό. Ποιο είναι το καινούργιο που κομίζουμε.

Η τεχνολογία και το κλείδωμα του εισιτηρίου στο κινητό μας τηλέφωνο, μας δίνει τη λύση, μέσω μιας πολύ απλής και φιλικής διαδικασίας.

Η αγορά του εισιτηρίου συνεχίζει να γίνεται με τον τρόπο που και σήμερα γινόταν, μέσω δηλαδή εταιρικών ή ομαδικών σελίδων/πλατφορμών εισιτηρίων. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτή τη διαδικασία.

Το εισιτήριο που παράγεται, έχει έναν μοναδικό αριθμό και ένα QR code ή bar Code.

H διαδικασία ταυτοποίησης που ακολουθεί και γίνεται αμέσως μετά, θα είναι μέσω του Gov.gr Wallet, μιας εφαρμογής που ήδη έχει αγκαλιαστεί από εκατομμύρια Έλληνες.

Να θυμίσω ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε Gov.gr Wallet, είναι να έχουμε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, το ΕΜΕπ, κάτι που μέχρι σήμερα έχουν κάνει περίπου 4 εκ. Έλληνες. Η διαδικασία είναι απλή. Μπορούμε και σήμερα να αναζητήσουμε για το πώς γράφεται κάποιος στο ΕΜΕπ, αναζητήστε τη σχετική πληροφορία στο gov.gr μέσω του νέου ψηφιακού βοηθού mAigov όπου παρέχεται αναλυτικά το σύνολο της πληροφορίας. Επιπλέον από σήμερα θα είναι διαθέσιμο και το emep.gov.gr.

Γυρνάμε στη διαδικασία μας και πάμε να το δούμε στην οθόνη δίπλα μας. Ανοίγουμε το Gov.gr wallet. Ας δούμε τη διαδικασία για Έλληνα πολίτη που έχει ήδη wallet. Πάμε στην ενότητα των εισιτηρίων. Πατάμε το κουμπί της προσθήκης επάνω πάνω δεξιά να εισάγουμε νέο εισιτήριο. Έστω ότι αυτό είναι για εμάς.

Σκανάρουμε το QR Code του εισιτηρίου που ήδη αγοράσαμε ή περνάμε χειροκίνητα τον αριθμό του εισιτηρίου.

Και το εισιτήριό μας τόσο απλά περνάει στο ψηφικό μας πορτοφόλι, στο Gov.gr wallet.

Όταν πάμε στο γήπεδο, βλέπουμε το QR Code, το bar Code.

Η είσοδος στα γήπεδα σήμερα στηρίζεται σε bar code και Qr code, συστήματα που υποστηρίζουν τα τουρνικέ των γηπέδων. Σε λίγες βδομάδες και σταδιακά ανάλογα με την ετοιμότητα των γηπέδων, η είσοδος θα γίνεται με διεπαφή μόνο με NFC, ο οποιος είναι ένας ακόμα πιο ασφαλής τρόπος για την είσοδό μας στα γήπεδα.

Πάμε να κάνουμε το ίδιο και για το ανήλικο, κάτω από 15 ετών παιδί μας

Ίδια διαδικασία είναι αντίστοιχη. Tα παιδιά άνω των 15 ετών μπορούν να εγγραφούν στο ΕΜΕΠ κανονικά. Για τα παιδιά κάτω των 15 ετών με την είσοδό μας, εμφανίζει τα τέκνα μας.

Επιλέγουμε ποιος θα το συνοδεύσει στο γήπεδο, μπορεί να είναι και ένα τρίτο άτομο, με την εισαγωγή του ΑΦΜ λαμβάνει μήνυμα στο κινητό για αίτημα αποδοχής και με τη συναίνεσή του, το εισιτήριο εισάγεται στο wallet.

Κάτι που έχει ενδιαφέρον να δούμε, είναι η διαδικασία ταυτοποίησης για μη Έλληνες πολίτες, οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν με την ειδική διαδικασία που θα δείξω και στηρίζεται στην ανάγνωση και ταυτοποίηση μέσω του διαβατηρίου.

Συνδεόμαστε ως μη Έλληνες πολίτες. Και πλέον επιλέγουμε να το κάνουμε μέσω του διαβατηρίου μας. Τα διαβατήρια έχουν στο κάτω μέρος τον ειδικό αριθμό, τον φωτογραφίζουμε και η εφαρμογή διαβάζει το τσιπ του διαβατηρίου και αναγνωρίζει πως είναι έγκυρο διαβατήριο.

Βλέπετε πως η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή αλλά και πρωτοποριακή, ειδικά στο σκέλος ταυτοποίησης για τους μη Έλληνες πολίτες μέσω του διαβατηρίου.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή.

Είναι 100% ασφαλής; Προφανώς και όχι γιατί κάποιος μπορεί να δώσει το κινητό του σε κάποιον άλλο, θα μπει. Όμως πάνω από τα τουρνικέ θα υπάρχουν κάμερες, άρα σε περίπτωση ελέγχου, αυτό μπορεί να αποκαλυφθεί και θα υπάρξουν κυρώσεις.

Η διαδικασία με το NFC είναι ακόμα πιο ασφαλής, καθώς δεν αντιγράφεται.\

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι δημιουργούμε μια black list, μια μαύρη λίστα των ανθρώπων που δεν θα δικαιούνται να μπουν στα γήπεδα. Αν κάποιος δοκιμάσει να εισάγει εισιτήριο, το σύστημα αυτομάτως θα τον «πετάει» έξω.

Μία εύλογη ερώτηση, για να προλάβω σχετικά ερωτήματα:

Τι γίνεται με τα διαρκείας; Το συζητάμε με τις Super League. Είναι κάτι που θα πρέπει να οριστικοποιήσουμε στις συζητήσεις μας. Τα διαρκείας μπορούν άμεσα να εισαχθούν στο wallet, αρκεί οι ομάδες να μας παρέχουν τη σχετική πληροφορία. Μεταβιβάζονται τα διαρκείας; Και αυτό αφορά τις ΠΑΕ. Εμείς, σε τεχνολογικό επίπεδο ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μπορούμε να το υποστηρίξουμε».

