Συγχαρητήρια Δένδια στην Ευαγγελία Πλατανιώτη για τη νέα επιτυχία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης

«Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για την Ευαγγελία Πλατανιώτη, με το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ντόχα», έγραψε στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας

Δένδιας

«Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για την Ευαγγελία Πλατανιώτη, με το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ντόχα! Θερμά συγχαρητήρια και πάλι».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, για την 30χρονη αθλήτρια που απέσπασε-μετά το χρυσό στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο- το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης της Ντόχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

