«Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για την Ευαγγελία Πλατανιώτη, με το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ντόχα! Θερμά συγχαρητήρια και πάλι».
Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, για την 30χρονη αθλήτρια που απέσπασε-μετά το χρυσό στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο- το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης της Ντόχα.
Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για την Ευαγγελία Πλατανιώτη, με το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ντόχα! Θερμά συγχαρητήρια και πάλι.— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 6, 2024
- Παπαστεργίου και Βρούτσης παρουσιάζουν τα μέτρα για την οπαδική βία: Πώς θα ανοίξουν τα γήπεδα
- Η τηλεοπτική σειρά και ο χορός της «Ντιλμπέρ» που φέρνει πολιτικές αντιδράσεις στην Τουρκία
- Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ στηρίζουν ένα ευρύτερο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών αμυντικών δυνατοτήτων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.