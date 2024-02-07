«Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για την Ευαγγελία Πλατανιώτη, με το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ντόχα! Θερμά συγχαρητήρια και πάλι».

Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, για την 30χρονη αθλήτρια που απέσπασε-μετά το χρυσό στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο- το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα καλλιτεχνικής κολύμβησης της Ντόχα.

Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για την Ευαγγελία Πλατανιώτη, με το ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καλλιτεχνικής κολύμβησης στη Ντόχα! Θερμά συγχαρητήρια και πάλι. — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 6, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.