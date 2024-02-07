Στις λίγη ώρα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα ανακοινώσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας σε κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ενόψει του ανοίγματος των γηπέδων της Superleague για τους φιλάθλους, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει δέσμη μέτρων που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κάμερες και ηλεκτρονικά εισιτήρια για την ταυτοπροσωπία ώστε να αποτραπούν οι παραβατικές συμπεριφορές στο πλαίσιο των αθλητικών συναντήσεων.

«Το ξέφρενο αμπέλι γήπεδο σταματάει» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε χθες, Τρίτη στο Διοικητήριο της Θεσσαλονίκης, με τον υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθη Κωνσταντινίδη, ερωτηθείς σχετικά με το άνοιγμα των γηπέδων και τα νέα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας.



«Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό που εκκολάπτεται μέσα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Εκεί όπου οργανώνεται η οπαδική συμπεριφορά, η ακραία. Από 13 Φεβρουαρίου -κι αυτό αφορά όλα τα αθλητικά, θα εφαρμοστεί ένας δρακόντειος νόμος – πλαίσιο, με πολύ αυστηρές κυρώσεις σε όλη την Ελλάδα» είπε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας πως «οι κυρώσεις θα είναι τέτοιες που όσοι παραβούν τον νόμο θα βρεθούν μπροστά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις».



Αναφορικά με την τοποθέτηση και λειτουργία καμερών από τις 6 Μαρτίου δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «θα βλέπουν κάθε γωνία του γηπέδου ακόμη και τα αποδυτήρια», ενώ στάθηκε στην καινοτομία εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από 9 Απριλίου: «όποιος μπαίνει στο γήπεδο θα ξέρουμε ποιος είναι, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του».



