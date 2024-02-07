Πολιτικές αναταράξεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία μια νέα τηλεοπτική σειρά που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις.

Ο λόγος για την «Ντιλμπέρ» που φαίνεται ότι προκαλεί τα συντηρητικά αντανακλαστικά του τουρκικού τηλεοπτικού κοινού με τα αποκαλυπτικά φορέματά της και τον αισθησιακό χορό της.

Μάλιστα, όπως ανέφερε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, οι συζητήσεις έχουν κάνει τον συντηρητικό εταίρο του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί να βλέπει συνωμοσία, ενώ πολίτες ζητούν από το τουρκικό ΕΣΡ την απαγόρευση της σειράς ή την αλλαγή της ώρας προβολής.

Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται μόλις την περασμένη εβδομάδα και ήδη σαρώνει στα νούμερα τηλεθέασης.



Ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε: «Αυτές τις μέρες που η Τουρκία ταξιδεύει στο Διάστημα και στρέφει το κεφάλι της στα ύψη χάρη στον αστροναύτη Αλπέρ Γκεζέραβτζı, η δημοσιοποίηση του χαρακτήρα της Ντιλμπέρ, μέσα από μια σειρά, είναι μια ασύγκριτη αντίφαση και ένα σημαντικό σημάδι συνωμοσίας όσον αφορά την χρονική συγκυρία».

