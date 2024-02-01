Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού για τα μέτρα κατά της οπαδικής βίας.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τους βουλευτής της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, και της Πλεύσης Ελευθερίας, παρών ψήφισαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της ΕΛΛ ΛΥΣΗΣ και των Σπαρτιατών, ενώ καταψήφισε το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά και η Νίκη.

Στην τροπολογία για τον κατώτατο μισθό και την αναστολή πληρωμών στο ρεύμα για δυο χρόνια για τους αγρότες στις πλημμυροπαθείς περιοχές ψήφισαν όλοι «ναι» εκτός από ΚΚΕ και Νέα Αριστερά που καταψήφισαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.