Τα νέα μέτρα, ενόψει της επιστροφής των φιλάθλων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, αναμένεται να παρουσιάσει αύριο Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Ο υπουργός Αθλητισμού θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, προκειμένου να αναλύσει με λεπτομέρειες τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή και το χρονοδιάγραμμα.

Τι προβλέπεται στο νομοσχέδιο για την οπαδική βία

-η αναγνώριση και λειτουργία μίας Λέσχης Οργανωμένων Οπαδών ανά έμβλημα ομάδας, όπως ακριβώς την εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου (κάμερες) υψηλής ευκρίνειας σε κάθε περιοχή του γηπέδου, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών χώρων, όπως αποδυτήρια ομάδων και διαιτητών, ενώ με υπουργική απόφαση θα περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης εύρυθμης λειτουργίας τους.

-αναλύεται για πρώτη φορά η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας, όπου με τη βοήθεια της τεχνολογίας ενισχύεται και αξιοποιείται το ηλεκτρονικό εισιτήριο και εξασφαλίζεται κάθε φορά με πλήρη σαφήνεια και χωρίς αστερίσκους, το ποιος ακριβώς εισέρχεται στα γήπεδα μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο.

-εφαρμόζονται αυτόματες διοικητικές ποινές σε περιπτώσεις ρίψεων αντικειμένων στα γήπεδα, με δέσμια αρμοδιότητα χωρίς καθυστερήσεις

-θεσπίζεται ρήτρα παραβατικότητας που θα αφαιρεί ποσοστό χρηματοδότησης των ομάδων από τους πόρους του Στοιχήματος, που κατευθύνονται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

-Επιπλέον, προβλέπεται η αναβάθμιση του ρόλου της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της βίας (ΔΕΑΒ) και η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Συντονισμού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση Saint Denis του Συμβουλίου της Ευρώπης.

