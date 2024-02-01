Βρούτσης: Η 1η Φεβρουαρίου καθιερώνεται ως «Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου»

Την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως «Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου» ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης Βρούτσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τα «Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας (Α' 203) - Λήψη μέτρων για την αποτροπή και αντιμετώπιση της βίας στο πλαίσιο αθλητικών συναντήσεων και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού», στην Ολομέλεια.

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι «σήμερα, είναι μια αποφράδα ημέρα για τον αθλητισμό καθώς δύο χρόνια από την 1η Φεβρουαρίου από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού (1.2.2022) τα έφερε έτσι η τύχη το Κοινοβούλιο να συζητά αυτό το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας» και πρότεινε την καθιέρωση της 1η Φεβρουαρίου να καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, στο πλαίσιο και της τροπολογίας που έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι δυστυχώς, «ο κύκλος αίματος δεν έκλεισε με την δολοφονία του Άλκη Καμπανού, είχαμε μετά τις δολοφονίες του Μιχάλη Κατσουρή, του Γιώργου Λυγγερίδη, και πρέπει να δείξουμε όλοι, ενωτικά, ότι είμαστε μια γροθιά απέναντι στην βία. Αυτό εκφράζεται σήμερα από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ελπίσουμε να ισχύσει αυτό που είπατε και τότε, αυτό το "Ποτέ Ξανά"».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος ανέφερε πως «αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το ελληνικό Κοινοβούλιο, εγώ σε αυτή τη δεύτερη θητεία μου στη Βουλή δεν θυμάμαι να έχει ξαναγίνει δεκτή τροπολογία της Αντιπολίτευσης από την Κυβέρνηση, και αυτό δείχνει τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων -ανεξάρτητα από αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις- να παλέψουμε όλοι μαζί στο μέτρο του δυνατού για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τέρας της βίας». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να γίνει αποδεκτό εκτός από την καθιέρωση της 1ης Φεβρουαρίου ως «Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου» να γίνει αποδεκτό και το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας ώστε η Ημέρα αυτή να καθιερωθεί με Προεδρικό Διάταγμα, προκειμένου « να μη μείνουμε μόνο στην πανηγυρική αποδοχή της τροπολογίας και σύντομα να έχουμε τη συνοδή νομοθεσία έτσι ώστε η Ημέρα αυτή να μπει στο καλεντάρι των σχολείων, των αθλητικών σωματείων και της κοινωνίας για να δημιουργήσει στο μέτρο του δυνατού μια αντίρροπη συνείδηση κατά της οπαδικής βίας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος αναγνώρισε ότι είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού και αποτελεί μια θετική κοινοβουλευτική πρακτική να υιοθετούνται προτάσεις που έρχονται από την κοινωνία και μέσω των κομμάτων να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να γίνονται δεκτές. «Θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση θα πρέπει να έχει -όπως έχει- μια ιδιαίτερη συμβολική αξία καθώς είναι η ημέρα που νοηματοδοτεί έναν αγώνα κατά μιας κοινωνικής παθογένεια όπως είναι η βία» είπε και πρόσθεσε ότι «η Κυβέρνηση, η Βουλή, η δημόσια ζωή οφείλει αυτή την Ημέρα να την χρησιμοποιήσει ως εφαλτήριο και όχι ως αφορμή για έναν διάλογο που θα πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα με θάρρος για αυτό το τέρας που είναι η βία»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

