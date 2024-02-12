Κατά του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο τάχθηκαν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, των Σπαρτιατών και της Νίκης, στη συνεδρίαση των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

«Με το νομοσχέδιο καταργείται η πατρότητα και η μητρότητα και καταργούνται δικαιώματα των παιδιών τα οποία εκπορεύονται από τη φύση», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Παύλος Σαράκης, κατά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο.

Ο νομοθέτης θα πρέπει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών, που δεν μπορούν να μιλήσουν και δεν πρέπει να χορηγούμε προνόμια στις επιθυμίες των ενηλίκων, είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης ο οποίος ανέγνωσε στην επιτροπή το υπόμνημα που απέστειλε στις επιτροπές της Βουλής η ψυχίατρος Παιδιών και εφήβων Καλλιόπη Προκοπάκη.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Γιώργος Αποστολάκης είπε ότι «ο γάμος ΛΟΑΤΚΙ είναι αντίθετος στο νόμο του Ευαγγελίου» και ότι «θα γίνει μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας, θα γίνει η αφετηρία της θεσμικής αναγνώρισης ως, γάμου και άλλων περίεργων μορφών συμβίωσης». Ο, επίσης, βουλευτής της Νίκης Νίκος Παπαδόπουλος αναρωτήθηκε αν οι πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούν και αυτοί με τα «παντρολογήματα, τα αρραβωνιάσματα» και αν θέλουν και αυτοί να βλέπουν «άνδρες να παριστάνουν τις Ελληνίδες μάνες ή τις νεογέννητες λεχώνες».

Ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών Πέτρος Δημητριάδης επέκρινε όσους χαρακτηρίζουν ομοφοβικούς και σκοταδιστές εκείνους που υπερασπίζονται την παραδοσιακή οικογένεια. Εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο γιατί πιστεύουμε στην παραδοσιακή οικογένεια, είπε ο ειδικός αγορητής των Σπαρτιατών και τόνισε ότι οι προωθούμενες διατάξεις κινούνται αντίθετα από το Σύνταγμα και τις πρόνοιες για την προστασία της οικογένειας, ως πυρήνα προαγωγής του έθνους. «Εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο όχι από μίσος προς τους ομοφυλόφιλους αλλά ως πράξη στήριξης και αγάπης προς την παραδοσιακή οικογένεια», είπε ο κ. Δημητριάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.