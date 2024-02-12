Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες είχε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσω με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Antonio Guterres, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, τη Νέα Υόρκη. Είχαμε μία εξαιρετική συζήτηση. Ανταλλάξαμε ιδέες για όλα τα φλέγοντα ζητήματα, για τις μεγάλες κρίσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως.

Η Ελλάδα, πάντοτε προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, στην εξωτερική πολιτική αρχών και κανόνων, είναι στη διάθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι κάτι που εκτιμά ο Γενικός Γραμματέας και πάντοτε προσβλέπει στη συνεργασία μας.

Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μία στάσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, την Αϊτή, την Υποσαχάρια Αφρική. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει. Θα πρέπει να δούμε ενδεχομένως τη διαδικασία, με την οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι γρήγορες, αποτελεσματικές. Να δίνουν την αναγκαία πεποίθηση ακεραιότητας, αλλά και λογοδοσίας για όσους υποπίπτουν σε αδικήματα που αφορούν το Διεθνές Δίκαιο.

Συζητήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα το θέμα της Κύπρου. Η ευκαιρία, η οποία δίδεται για να υπάρξει συζήτηση για το Κυπριακό ζήτημα μεταξύ της Κύπρου και της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι σημαντική. Με την προσωπική παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα έχει ορισθεί η Προσωπική Απεσταλμένη, η οποία έχει την εντολή να προχωρήσει σε συζητήσεις. Παραμένουμε αυστηρά προσηλωμένοι στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Η ευκαιρία, η οποία δίδεται θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τις πλευρές, να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Η Ελλάδα θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα».





Πηγή: skai.gr

