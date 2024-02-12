Μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη.



Ο κ. Πολάκης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση με θέμα: «Απών ο ΕΟΔΥ από τη δίκη για τις 22 παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ».

«Θα μου επιτρέψει με ηρεμία να εξηγήσω στον ελληνικό λαό γιατί κάποια στιγμή παραφέρθηκα σε αυτή την αίθουσα. Ήταν η μέρα που τσακώθηκα με τον Πολάκη όταν κατηγόρησέ την γυναίκα μου ότι βρήκε τα χαρτάκια με τα ρουσφέτια της και μετά από αρκετό διάστημα βρήκα την υπεύθυνη για τα χαρτάκια, την κ. Ζαχαρούλα Μανωλίδου. Ο κ. Πολάκης βρήκε τα χαρτάκια αυτής και κατηγόρησε τη σύζυγό μου. Οι άνθρωποι στη πολιτική πρέπει να έχουν αξιοπρέπεια γενναιότητα και συνείδηση. Έχετε κατηγορήσει τον κ. Πουλή και την κα. Θεοφιλάτου που είναι συνεργάτες μου, γιατί είναι οι δύο μοναδικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ», είπε και ανεβάζοντας τους τόνους πρόσθεσε: «Είστε ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα που έχει απολύσει 2 εργαζομένους γιατί τους μισεί. Τόσο κακός άνθρωπος είστε. Δεν έχετε τη στοιχειώδη ανθρώπινη γενναιότητα, γιατί ο κ. Πουλής κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση, ψευδές πόθεν έσχες, απιστία για την σίτιση και σε όλες τις περιπτώσεις κηρύχθηκε αθώος. Είναι η τελευταία δίκη για τους ανθρώπους αυτούς. Το γεγονός ότι έχετε κατηγορήσει 2 ανθρώπους για 10 αδικήματα και έχει πει η δικαιοσύνη αθώοι, σας έχει δημιουργήσει τύψεις ότι μπορεί να απολύσατε 2 ανθρώπους από μίσος σε εμένα χωρίς να έπρεπε; Το γεγονός πως δεν έχετε, δείχνει τη κακία του χαρακτήρα σας. Πρωτόγονη κακία, μίσος! Αντιλαμβάνεστε τη πολιτική με όρους εχθρού και φίλου, σε άλλες εποχές εμένα θα με είχατε σφάξει προφανώς».



Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πως η απόφαση να μην παραβρεθεί το ΚΕΕΛΠΝΟ ελήφθη μετά από εισήγηση καθηγητή, που τους είπε ότι αν παραβρεθούν στο δικαστήριο κινδυνεύουν να καταδικαστούν, ενώ αν δεν το κάνουν δεν χάνουν απολύτως τίποτα.



«Θα αποφύγω τους χαρακτηρισμούς για να μη πάει η μπάλα στην εξέδρα. Μόνο μια μαντινάδα: ποτέ το χοίρου το μαλλί δεν γίνεται μετάξι και ο μουτζωμένος δεν μπορεί τη μούρη του ν’ αλλάξει», ο κ. Πολάκης και επανήλθε: «ναι είμαι πολύ κακός άνθρωπος αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν χιλιάδες ασθενείς σε όλη τη χώρα Εσείς δεν είστε κακός αλλά διεφθαρμένος. Δεν είστε αθώος αλλά αρχειοθετημένος. Κάποιοι θα αντέξουμε».



Ο κ. Πολάκης προκάλεσε τον υπουργό Υγείας, καλώντας τον να παραιτηθούν από κοινού της ασυλίας τους και να υποστηρίξουν ο καθένας τα επιχειρήματά του στο δικαστήριο. «Αν έχετε τη δύναμη δεχτείτε τη. Θα με κατηγορήσετε για το γνωστό σενάριο για να θολώσετε αυτό λέτε, ότι τα έχω πιάσει από τον σεκιουριτά του ΚΕΕΛΠΝΟ. Όταν θα απαγγελθεί κατηγορία για μένα να πάμε μαζί σε συμβολαιογράφο να υπογράψουμε ότι παραιτούμαστε της παραγραφής και πάμε στο δικαστήριο κατηγορώντας ο ένας τον άλλο».

Ο κ. Γεωργιάδης ανταπάντησε ότι ο κ. Πολάκης κάνει ένα τέχνασμα, έξυπνο μεν, αλλά «ευτυχώς είμαι εδώ» όπως σημείωσε.



«Είπατε να παραιτηθείτε εσείς από τη παραγραφή και εγώ να δικαστούμε. Δεν έχετε καμία παραγραφή, δεν σας κατηγορώ για απιστία, αλλά ότι πήρατε λεφτά, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν παραγράφεται», είπε κ. Γεωργιάδης, και εξήγησε πως υπάρχει σειρά τιμολογίων κατ’ εντολή του αναπληρωτή υπουργού (Πολάκη) για τη φύλαξη του και του υφυπουργού που μάλιστα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε.

«Τίποτα από όσα λέει ο κ. Πολάκης δεν έχει αποδειχθεί. Σε ό,τι αφορά σε όσα είπατε για την υπόθεση εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, εσείς μάλλον όχι. Με ξαναείπατε αρχειοθετημένο, αλλά η αρχειοθέτηση είναι ανώτερη της αθώωσης. Η Τουλουπάκη, φίλη σας, δεν βρήκε ούτε μία πράξη για εμένα. Και ο Λοβέρδος αθωώθηκε από 10-0 ούτε από αυτόν δεν ζητήσατε συγγνώμη».



«Αν κ. Πολάκη σε μένα με τη Τουλουπάκη να με ψάχνει τέσσερα χρόνια και με την εξεταστική είχατε βρει ένα τιμολόγιο που έλεγε πληρώθηκε η Novartis θα με είχατε πάει φυλακή και δω βρήκαμε 2 εκατ. ευρώ που η υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ έλεγε δεν έπρεπε να πληρωθούν και πληρώθηκαν με εντολή του αδιάφθορου Παύλου Πολάκη», κατέληξε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

«Απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Χανίων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη με θέμα: "Απών ο ΕΟΔΥ από τη δίκη για τις 22 παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ".

Πρωτολογία:

"Κατ' αρχάς, κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Και ευχαριστώ για την ερώτηση διότι θα μου επιτρέψει την ευκαιρία με ηρεμία να εξηγήσω στον ελληνικό λαό, γιατί κάποια μέρα σε αυτήν την αίθουσα παραφέρθηκα τόσο πολύ, ίσως στην πιο κακή στιγμή κοινοβουλευτικής μου διαδρομής, τα 17 έτη που ο ελληνικός λαός με εκλέγει συνεχώς βουλευτή του. Ήταν η μέρα που τσακώθηκα με τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Πολάκη, όταν κατηγόρησε τη σύζυγό μου κυρία Ευγενία Μανωλίδου ότι βρήκε χαρτάκια με τα ρουσφέτια της. Εγώ έγινα έξαλλος γιατί ήξερα ότι η σύζυγός μου ουδέποτε έχει ποτέ ασχοληθεί με το ΚΕΕΛΠΝΟ ή με οτιδήποτε που αφορά τη δική μου καριέρα. Μετά από αρκετό διάστημα συνάντησα και την υπεύθυνη για αυτά τα χαρτάκια, την ανέβασα και σε φωτογραφία προχθές, ήταν η κυρία Ζαχαρούλα Μανωλίδου, η υπεύθυνη προσλήψεων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο κύριος Πολάκης με τη μεγάλη του ευφυία βρήκε τα χαρτάκια της κυρίας Ζαχαρούλας Μανωλίδου και κατηγόρησε την δική μου σύζυγο, την Ευγενία Μανωλίδου.

Πάω όμως στο προκείμενο. Κύριε Πολάκη, πιστεύω ότι θα πρέπει ακόμα και όσο σκληρή και αν είναι η πολιτική μας αντιπαράθεση, οι άνθρωποι στην πολιτική να έχουν μία αξιοπρέπεια, μία γενναιότητα και μία συνείδηση. Με έχετε κατηγορήσει για τον κύριο Σταμάτη Πουλή, βεβαίως συνεργάτη μου, το δεξί μου χέρι στο Ταμείο Ανάκαμψης και για την κυρία Ανδρονίκη Θεοφυλάτου, βεβαίως συνεργάτη μου, το δεξί μου χέρι και αυτή, γιατί ο κύριος Πουλής και η κυρία Θεοφυλάτου είναι συνεργάτες μου στο Υπουργείο.

Να σας πω γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Γιατί είναι οι δύο μοναδικοί υπάλληλοι του ελληνικού κράτους που απολύθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ κατ’ εντολήν του κυρίου Πολάκη για άσκηση διώξεως. Προσέξτε, δεν έχει υπάρξει έστω μία περίπτωση στο ελληνικό δημόσιο που Διοικητικό Συμβούλιο έχει απολύσει εργαζόμενο για άσκηση διώξεως. Είναι μόνο αυτοί οι δύο υπάλληλοι.

Και θεώρησα προφανώς ηθική μου υποχρέωση δύο άνθρωποι που απολύθηκαν, ο ένας μάλιστα Πρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι ο μόνος συνδικαλιστής που έχει απολυθεί στην ιστορία της μεταπολίτευσης από τον Πολάκη, που το παίζει και εργατοπατέρας, για άσκηση διώξεως που έγινε κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Πολάκη. Αν έχετε κύριε Πολάκη, να μας δείξετε δύο άλλους υπαλλήλους, έναν, μισό, που έχει απολυθεί από το ελληνικό δημόσιο για άσκηση διώξεως, θέλω να μου τον αναφέρετε να το ερευνήσω.

Έχετε το θλιβερό προνόμιο να είστε ο μοναδικός άνθρωπος στην Ελλάδα που έχει απολύσει δύο εργαζομένους επειδή τους μισεί. Τόσο κακός είστε. Αλλά, η κακία σας δεν αποδεικνύεται μόνο στο πόσο μισάνθρωπα φερθήκατε σε αυτούς τους ανθρώπους και τελικά με δικαστική απόφαση έχουν ακυρώσει την απόλυσή τους μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου, γιατί το δικαστήριο σας έστειλε ήδη κι εκεί ένα ράπισμα.

Στην πρωτολογία σας περίμενα πραγματικά να δω, τη στοιχειώδη ανθρώπινη γενναιότητα. Κάποτε είχατε στεναχωρεθεί που σας είχα παρομοιάσει με τον Ραν Ταν Πλαν, εν είδει χιούμορ στην αίθουσα. Δεν έχετε ούτε τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση ενός κυνός. Γιατί;

Ο κύριος Πουλής κατηγορήθηκε από σας για τα εξής αδικήματα μέχρι σήμερα: Για υπεξαίρεση, κηρύχθηκε αθώος. Για ψευδές πόθεν έσχες, κηρύχθηκε αθώος. Για απιστία για τη σίτιση, οι λεγόμενες φακές, κηρύχθηκε αθώος και όχι μόνο κηρύχθηκε αθώος αλλά σας έχει καταδικάσει εσάς να τον πληρώσετε 4 χιλιάδες ευρώ για συκοφαντική δυσφήμιση. Για τα επικοινωνιακά του ΚΕΕΛΠΝΟ, που θα έρθω και στη δευτερολογία μου να καταθέσω και το βούλευμα, να το διαβάσετε. Αθώος και γι΄ αυτό ο Πουλής.

Η κα Θεοφιλάτου: Συνέργεια σε ψευδές πόθεν έσχες, κηρύχθηκε

αθώα. Απιστία για τα επικοινωνιακά, κηρύχθηκε αθώα δια βουλεύματος. Απιστία για τα επικοινωνιακά 2014-2016, κηρύχθηκε αθώα δια βουλεύματος. Απιστία για τις μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ, κηρύχθηκε αθώα δια βουλεύματος. Ψευδής βεβαίωση εγγράφων, κηρύχθηκε αθώα δια βουλεύματος. Και αυτή η δίκη που έχει απομείνει είναι η τελευταία δίκη που έχει απομείνει γι΄ αυτούς τους ανθρώπους.

Και ερωτώ αγαπητέ κύριε συνάδελφε ανθρώπινα, αν έχετε κάποιο ίχνος ανθρωπιάς μέσα σας εκτός από πρωτόγονο μίσος, το γεγονός ότι κατηγορήσατε δύο ανθρώπους για δέκα αδικήματα κι έχει έρθει η ελληνική δικαιοσύνη κι έχει πει δέκα φορές αθώοι, σας έχει δημιουργήσει μία εύλογη ανησυχία μήπως κάνατε λάθος;

Σας έχει δημιουργήσει κάποιες τύψεις ότι μπορεί να απολύσατε δύο ανθρώπους από μίσος για μένα και να προσπαθήσατε νακαταστρέψετε τις ζωές τους χωρίς να έπρεπε; Έχετε κάποια δεύτερη σκέψη ότι μπορεί να μην είναι όλοι οι δικαστές που τους έχουν κηρύξει αθώους πιασμένοι από αυτούς που θέλετε να απολύσετε, αλλά να είναι πραγματικοί έντιμοι δικαστές και να είναι πράγματι αθώοι; Γιατί κάθε άλλος άνθρωπος στη θέση σας έχοντας στις έντεκα κατηγορίες δέκα αθωωτικές αποφάσεις που έχουν πάρει ήδη αυτοί οι

άνθρωποι θα είχε έστω μία δεύτερη σκέψη. Το γεγονός ότι δεν έχετε δείχνει την κακία του χαρακτήρος σας.

Εγώ σας θεωρώ τον πιο κακό άνθρωπο στην ελληνική πολιτική σκηνή, πρωτόγονη κακία μέσα σας, μίσος πρωτόγονο. Ξέρετε γιατί; Γιατί αντιλαμβάνεστε την πολιτική μόνο με όρους εχθρού και φίλου, καθόλου με όρους συναδέλφου και πολιτικού αντιπάλου. Σε άλλες εποχές εμένα προφανώς θα με είχατε σφάξει, αν είχατε τη δυνατότητα. Έρχομαι λοιπόν και κλείνω, για να απαντήσω και στο ερώτημα.

Πράγματι ο ΕΟΔΥ στις 18 Δεκεμβρίου είχε πάρει την απόφαση να παρασταθεί. Όμως, στα τέλη Νοεμβρίου, είχε παραιτηθεί η προηγούμενη νομική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Είχαν αναλάβει οι καινούργιοι δικηγόροι. Αφού ανέλαβαν και έκαναν πράγματι την εισήγηση που είπατε, πριν πάω εγώ στο Υπουργείο Υγείας, είχαν ανακαλύψει τη γνωμοδότηση του κυρίου Γουλιέλμου. Η γνωμοδότηση του κυρίου Γουλιέλμου, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, -αυτό που είπατε δικηγόρος ομάδων, τέτοιος είναι, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε ακριβώς-, δεν παραγγέλθηκε από εμένα. Παραγγέλθηκε από εποχής Αρκουμανέα.

Τώρα αυτά που είπατε ότι είχατε πει στον Αρκουμανέα να μην παρασταθεί και αυτός αποφάσισε να παρασταθεί δεν ξέρω που τα βρήκατε. Από το μυαλό σας τα βγάλατε.

Τι είπαν λοιπόν οι δικηγόροι; Όταν έχουμε μια γνωμοδότηση που έχουμε παραγγείλει εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο και λέει ότι οι προσλήψεις ήταν νόμιμες εάν παρότι έχει βγει αυτή η γνωμοδότηση πάμε στο δικαστήριο και πούμε ότι ήταν παράνομες οι προσλήψεις και αυτοί αθωωθούν, που έτσι πιστεύω ότι θα γίνει, όταν θα βρούμε και τις άλλες 10 αθωωτικές αποφάσεις που έχουν αθωωθεί ήδη όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι υποκείμενα σε αστικές αγωγές αποζημιώσεως για συκοφαντική δυσφήμιση από αυτούς τους ανθρώπους.

Και τι έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ; Ρώτησε έναν από τους καλύτερους καθηγητές στην Ελλάδα τον κύριο Τριανταφύλλου για το τι πρέπει να κάνουν. Και ακούστε τι είπε η γνωμοδότηση του κυρίου Τριανταφύλλου, εγνωσμένου κύρους καθηγητής ποινικού δικαίου και αστικού δικαίου 12/1/24. Ότι τόσο η παράλειψη παράστασης όσο και η παραίτηση από το δικαίωμα παράστασης δεν οδηγούν στην απόσβεση των αστικών αξιώσεων του ζημιωθέντος και συγκεκριμένα η παράλειψη παράστασης του ΕΟΔΥ προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων δεν οδηγεί στην απόσβεση των αστικών αξιώσεών του». Δηλαδή τι τους είπε ο κύριος καθηγητής; Είναι λεπτά νομικά γράμματα αυτά, κύριε Πολάκη. Τους είπε, εάν παρασταθείτε κινδυνεύετε μετά να καταδικαστείτε σε αγωγή. Εάν δεν παρασταθείτε δεν χάνετε απολύτως τίποτα και αν καταδικαστούν μπορείτε να πάτε να τους ζητήσετε αποζημίωση. Άρα, τους εισηγήθηκε να μην παρασταθούν.

Και ναι, όλα αυτά είναι άσχετα με τη δική μου ανάληψη του Υπουργείου Υγείας. Άλλωστε τη συνάντησή μου με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΥ τη μάθατε από τη δημόσια ανάρτηση που έκανε το Υπουργείο Υγείας. Λέτε να έστηνα συνωμοσία και να το ανέβαζα και στο Twitter; Ευχαριστώ πολύ".

Δευτερολογία:

"Καταρχάς ως προς τα πραγματικά περιστατικά της εν εξελίξει δίκης θα μου επιτρέψετε να μην πω απολύτως τίποτα, παρά μόνο να ενημερώσω το Σώμα ότι τίποτα από όσα λέει ο κύριος Πολλάκης δεν έχει αποδειχθεί, γιατί τώρα είμαστε στο δικαστήριο.

Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, χαίρομαι που θα καταθέσετε, να μην έχετε να λέτε μετά ότι σας φιμώσανε κιόλας. Έχω ζητήσει να εξεταστώ και κατά αντιπαράσταση μαζί σας, εφόσον θα έρθετε να καταθέσετε και άρα, ότι αφορά σε όσα είπατε για την υπόθεση, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, εσείς προφανώς όχι, γιατί με ξαναείπατε αρχειοθετημένο επειδή δεν γνωρίζετε ότι η αρχειοθέτηση είναι ανώτερη της αθώωσης.

Αρχειοθέτηση σημαίνει ότι η εισαγγελεύς κυρία Τουλουπάκη που με είχε 4 χρόνια υπό έρευνα, η φίλη σας, δεν βρήκε ούτε αποχρώσες ενδείξεις για να μου ασκήσει δίωξη. Αυτό θα πει αρχειοθέτηση. Αντιθέτως, ο κύριος Λοβέρδος αθωώθηκε μετά τη δίωξη 10/0. Ούτε από αυτόν δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη. Τέτοιος είναι ο πραγματικός σας σεβασμός στην ελληνική δικαιοσύνη. Άρα, για την υπόθεση αυτή θα τα πούμε στο δικαστήριο.



Τώρα, οφείλω όμως να ενημερώσω το Σώμα για κάποιο τρικ που κάνατε, έξυπνο μεν αλλά ευτυχώς είμαι εδώ. Είπατε να παραιτηθείτε εσείς από την παραγραφή και να παραιτηθώ και εγώ για να πάμε να δικαστούμε. Δεν έχετε καμία παραγραφή, κύριε Πολάκη. Εγώ δεν σας κατηγορώ για απιστία για να έχετε παραγραφή. Σας κατηγορώ ότι πήρατε λεφτά. Αυτό είναι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δεν έχετε καμία παραγραφή για να παραιτηθείτε. Άρα, ότι είχατε είναι σόου.

Πάμε τώρα να εξηγήσουμε γιατί πήρατε λεφτά, επειδή το παίζετε και πολύ αθώος. Ενημερώνω το Σώμα και καταθέτω στα πρακτικά την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Επιτροπής Αρχής και Διαφάνειας του ελληνικού κράτους. Έψαξε όλο το ΚΕΕΛΠΝΟ όλη την περίοδο ΚΕΕΛΠΝΟ. Έβγαλε την περίοδο Αδώνιδος Γεωργιάδου 'τζάμι". Δεν βρήκε το παραμικρό. Τι βρήκε όμως; Και καταθέτω, βρήκε μια σειρά τιμολογίων που τα καταθέτω ένα-ένα στα πρακτικά της Βουλής, κύριε Πρόεδρε, κατ΄ εντολήν του αναπληρωτού Υπουργού Υγείας για το μήνα Μάρτιο του ’17. Σύνολο, έξτρα τόσες χιλιάδες ευρώ. Έξτρα φύλαξη κατ΄ εντολήν του αναπληρωτού Υπουργού Υγείας τόσες χιλιάδες ευρώ. Έξτρα φρούρηση κατ΄ εντολήν του Υπουργού Υγείας αναπληρωτή τόσες χιλιάδες ευρώ. Έξτρα κατ΄ εντολήν του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας τόσες χιλιάδες ευρώ.

Το ακόμα καλύτερο; Έχετε χρεώσει σε τιμολόγια και έχετε πληρώσει, πάρτε για τα πρακτικά, φύλαξη ταυτόχρονα του γραφείου του αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας από την εταιρία φύλαξης. Σημειώστε ότι δεν είχατε Υφυπουργό Υγείας. Έχετε πληρώσει 50.000 ευρώ για να φυλάνε ένα γραφείο ενός ανθρώπου που δεν υπήρχε.

Ποιο είναι το επιχείρημά σας τώρα; Μα αυτή την εταιρία τη βρήκα στο ΚΕΕΛΠΝΟ γιατί την είχε και ο Λοβέρδος και ο Γεωργιάδης και ο Βορίδης και πριν από τον Λοβέρδο.

Ψεύδεστε στο εξής, ούτε την βρήκατε, ούτε την διώξατε. Να ξέρει λοιπόν το Σώμα, η εταιρία υπήρχε στο ΚΕΕΛΠΝΟ πράγματι, αλλά το τέλος του 2015 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να εντάξει το ΚΕΕΛΠΝΟ στο δημόσιο λογιστικό. Από την ώρα που εντάξατε το ΚΕΕΛΠΝΟ στο δημόσιο λογιστικό ήσαστε υποχρεωμένοι να την διώξετε την ίδια μέρα και να κάνετε διαγωνισμό. Δεν κάνατε. Βγήκε δικαστική απόφαση να τη διώξετε, δεν τη διώξατε. Έκανε μήνυση κατά της εταιρείας ο Πρόεδρος των εργαζομένων τότε Σταμάτης Πουλής και αντί να διώξετε την εταιρεία απολύσατε τον Πουλή.

Και ακούστε και το καλύτερο γιατί δεν θυμάστε καλά. Εδώ έχω την κατάθεση μίας τροπολογίας που κάνατε το 2018, θυμίζω απλώς για να σας φρεσκάρω τη μνήμη, ήταν νομιμοποίηση δαπανών των νοσοκομείων κάτι που κάνει σταθερά το Υπουργείο Υγείας. Για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία, όμως, είχατε βάλει και τα ιδιωτικού δικαίου. Εμείς πάντοτε φέρνουμε νομιμοποιήσεις των δημοσίου δικαίου, δηλαδή των νοσοκομείων. Εσείς βάλατε και του ιδιωτικού δικαίου και σας ξέφυγε κάτω εδώ η λέξη ΚΕΕΛΠΝΟ. Και όταν το πήρε είδηση τότε η Νέα Δημοκρατία και έγινε φασαρία απεσύρθη η τροπολογία. Αν είχε περάσει αυτή η τροπολογία οι πληρωμές που έχετε κάνει στην εταιρεία που κατέθεσα προηγουμένως που είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πολύ στα πρακτικά, και είναι όλες παράνομες. Παράνομες είναι τα 2 εκατομμύρια που βρήκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που είπε ότι είναι ότι εικονικά τιμολόγια.

Ακούστε, λοιπόν τώρα πώς δένει η ιστορία για τον αθώο Πολάκη που δεν έχει βάλει το δάχτυλό του στο μέλι και που δείχνει τους υπολοίπους και μάλιστα τους κατηγορεί για διαφθορά. Αν, κύριε Πολάκη, σε εμένα με Τουλουπάκη 4 χρόνια να με ψάχνει, με εξεταστική που αποφασίσατε στη Βουλή επί ένα χρόνο, είχατε βρει ένα τιμολόγιο που να έλεγε ότι πληρώθηκε η Novartis 1 ευρώ με εντολή του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη θα με είχατε προφυλακίσει. Και εγώ που έχω βρει 2 εκατομμύρια για επιτροπή, λέει ότι είναι πλαστά και εικονικά τιμολόγια που η υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ έλεγε ότι δεν πρέπει να πληρωθούν και που πληρώθηκαν με εντολή του αδιάφθορου Παύλου Πολάκη».

