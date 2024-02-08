Του Γιάννη Ανυφαντή

Χάος επικρατεί μεταξύ των κομμάτων στα δεξιά της ΝΔ αναφορικά με την ονομαστική ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με τον κλήρο τελικά να πέφτει σε μία σύμπραξη μεταξύ Νίκης και Σπαρτιατών.

«Θέλουμε τρεις Έλληνες ακόμα. Τρεις πατριώτες», τόνισε από το βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας πως η Ελληνική Λύση καταθέτει πρόταση για αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας χωρίς το λογότυπο του κόμματος, καλώντας όσους βουλευτές δεν θέλουν να στηρίξουν το νομοσχέδιο να υπογράψουν. «Ελάτε στη γραμμή της λογικής. Ελάτε στην γραμμή του ορθολογισμού. Αλλά μην μου κάνετε την πονηριά, όπως ακούω κάποιους προέδρους που είναι πολύ κοντοί των περιστάσεων, να λένε ότι θα καταθέσουμε και εμείς μόνοι μας», τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος, με τις πληροφορίες μέχρι και εκείνη την ώρα να συγκλίνουν πως βουλευτές της Νίκης θα συνυπέγραφαν το αίτημα του Κ. Βελόπουλου. Υπενθυμίζεται, ότι για να κατατεθεί ένα αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας απαιτούνται οι υπογραφές 15 βουλευτές, με την Κ.Ο της Ελληνικής Λύσης να αριθμεί 12.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο Δημήτρης Νατσιός επιβεβαίωσε το καλό κλίμα μεταξύ Νίκης και Ελληνικής Λύσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Νίκη ήδη από χθες στην αρμόδια επιτροπή δήλωσε ότι επιθυμεί ονομαστική ψηφοφορία και θα καταθέσει το σχετικό αίτημα. Δεν έχει 15 βουλευτές. Προτείνουμε όλα τα πολιτικά κόμματα που είναι αντίθετα να συνυποβάλουμε σε κοινό έγγραφο το αίτημα χωρίς κομματικό τίτλο, ηγεμονική διάθεση και εντυπωσιοθηρία».

Το κλίμα πάντως άλλαξε άρδην, όταν το λόγο πήρε για να απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας, σχολιάζοντας σε έντονο ύφος: «Ου κλέψεις λένε οι δέκα εντολές αλλά εσείς αν και δηλώνετε χριστιανός δεν το γνωρίζεστε. Συρθήκατε πίσω από την Ελληνική Λύση. Ο Κ. Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει πρόταση. Το να έρχεσαι μετά από 36 ώρες και να λες ότι θα καταθέσουμε κι εμείς δείχνει ότι δεν σε ενδιαφέρει η Ελλάδα αλλά μόνο το κόμμα σου. Εμείς επειδή μας ενδιαφέρει η Ελλάδα γι'αυτό βγάλαμε το λογότυπο. Η αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας θα κατατεθεί την Τετάρτη. Άρα λοιπόν προς τι η χρονική πρεμούρα; Είναι πολύ μικρόψυχο πολιτικά. Πολιτικάντικο. Σας αφήνουμε στην κρίση των Ελλήνων ψηφοφόρων. Εμείς ως καλοί Χριστιανοί κοιμόμαστε ήσυχοι το βράδυ».

Η επίθεση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου δεν έμεινε αναπάντητη με τον Δημήτρη Νατσιό να παίρνει εκ νέου το λόγο: «Αυτό ακριβώς είπα στην ομιλία μου. Γίνονται πράγματα προς εντυπωσιοθηρία. Ξέρω καλύτερα την Καινή Διαθήκη από εσάς. Το 'ου κλέψεις' είναι της Παλαιάς Διαθήκης και όχι της Καινής που είπατε. Στην Καινή είναι το 'μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε'. Αυτό όμως που ακούμε συνεχώς από εσάς είναι η υποτίμηση, η μείωση. Συνεχώς ο δασκαλάκος με λέτε. Όλα αυτά που είπατε δεν στέκουν. Εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας χωρίς σφραγίδα. Θα δούμε την εξέλιξη. Δεν μας ενδιαφέρει πρώτος δεύτερος τρίτος, μαύρη γάτα, κόκκινη γάτα, κίτρινη γάτα, μας ενδιαφέρει να πιάνει ποντίκια που λένε».

Και ενώ η σύμπραξη ναυαγούσε, μία άλλη, εκείνη της Νίκης – Σπαρτιατών, αναδύθηκε γρήγορα στην αίθουσα της ολομέλειας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο των Σπαρτιατών Θ. Χαλκιά να εμφανίζεται θετικός στην πρόταση του προέδρου της Νίκης: «Στο κάλεσμα που έκανε ο κ. Νατσιός, οι Σπαρτιάτες εφόσον κάλεσε όλα τα κόμματα, ενώ άλλοι έλεγαν καλούμε όλα τα κόμματα πλην των Λακεδαιμονίων, θα σταθούμε στο πλάι τους. Επιτέλους όλοι μας να ξεχωρίσουμε τις θέσεις μας, όχι να λέμε άλλα και να ψηφίζουμε άλλα. Ο καθένας θα πάρει αυτό που του αναλογεί».

Με το «ναι» των Σπαρτιατών, το αίτημα του Δημήτρη Νατσιού για ονομαστική ψηφοφορία συγκεντρώνει 20 υπογραφές και το επόμενο βήμα θα είναι να γίνει αποδεκτό από την ολομέλεια κατά την έναρξη της συζήτησης για την ψήφιση του νομοσχεδίου την ερχόμενη Τετάρτη 14 Φεβροαρίου.

