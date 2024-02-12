Αύξηση των υιοθεσιών κατά 14%, αλλά και θεαματική αύξηση των αναδοχών παιδιών κατά 80% καταγράφηκε μεταξύ 2022 και 2023, είπε στη Βουλή, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε για "ενθαρρυντικό γεγονός, που οφείλεται στη συστηματική δουλειά η οποία γίνεται το τελευταίο διάστημα".

Η κα Ζαχαράκη, ανακοίνωσε επίσης την κατάθεση ρύθμισης η οποία προβλέπει τη χορήγηση μεταγενέθλιας άδειας μητρότητας και στις ανάδοχες μητέρες, απαντώντας στην σχετική επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Θεανώς Φωτίου, η οποία και επισήμανε προς την αρμόδια υπουργό την ανάγκη να επεκταθεί το συγκεκριμένο μέτρο, εκτός των μητέρων με υιοθετημένα παιδιά, και στις ανάδοχες μητέρες.

«Έχουμε δει το κενό και σύντομα νομίζω θα είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση σε αυτή τη σημαντική εκκρεμότητα που δημιουργεί ένα ζήτημα δικαιοσύνης μεταξύ θετών γονέων και αναδόχων, καθώς η άδεια δεν τους χορηγείται» σημείωσε η κυρία Ζαχαράκη. Προσέθεσε πάντως, ότι θα ληφθούν υπόψη πολλαπλοί παράγοντες, ανάμεσα τους και η διάρκεια της αναδοχής του παιδιού.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναφερόμενη στο θέμα των υιοθεσιών και των αναδοχών, αφού ενημέρωσε ότι υπάρχει αύξηση στις υιοθεσίες κατά 14%, αλλά και θεαματική αύξηση στις ανάδοχες κατά 80% μεταξύ 2022 και 2023, κατέθεσε τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, το 2022 πραγματοποιήθηκαν 170 υιοθεσίες, ενώ το 2023 είχαν πραγματοποιηθεί 194 υιοθεσίες και αντιστοίχως το 2022 πραγματοποιήθηκαν 52 αναδοχές, ενώ το 2023, 94 αναδοχές.

«Μέσα σε ένα χρόνο σημειώθηκε αξιόλογη μείωση του αριθμού των φιλοξενουμένων κατά 128 άτομα, και σήμερα στις δομές παιδικής προστασίας βρίσκονται 1.265 παιδιά» ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ζαχαράκη.

Επείγουσες αναδοχές

Απαντώντας στην κα Φωτίου σχετικώς με τα όσα ανέφερε περί "συχνών καταγγελιών" ότι καταστρατηγείται το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι για υιοθεσία ή αναδοχή καταθέτουν τις αιτήσεις τους, η αρμόδια υπουργός, αφού τόνισε ότι πρόκειται περί ενός "αξιόπιστου συστήματος που κινείται με όρους απόλυτης διαφάνειας" και διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε περιήλθε σε γνώση των υπηρεσιών του υπουργείου οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία, κάλεσε την βουλευτή να ενημερώσει επισήμως για τα όσα επικαλείται, δεδομένης της σοβαρότητάς τους, ώστε να διερευνηθεί το θέμα.

Ωστόσο η κα Ζαχαράκη, ανέφερε εκ των προτέρων ότι υπάρχουν οι περιπτώσεις επείγουσας αναδοχής που έχει ήδη υπόψη του το υπουργείο και γι αυτές υπήρχε ήδη το νομοθετικό πλαίσιο από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ενημέρωσε σχετικώς, ότι τα τελευταία δύο χρόνια - με την συνεργασία των φορέων που χειρίζονται αιτήσεις αναδοχής, των κοινωνικών υπηρεσιών, των νοσοκομείων και κυρίως των εισαγγελικών αρχών - έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 85 περιπτώσεις επείγουσας αναδοχής ανηλίκων, σε υποψηφίους αναδόχους γονείς, που είναι όμως όλες εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο και κάποιες εξ αυτών ολοκληρώθηκαν. Για το ίδιο θέμα, η αρμόδια υπουργός προσέθεσε περαιτέρω, ότι σήμερα είναι σε ισχύ 68 περιπτώσεις επείγουσας αναδοχής ανηλίκων, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής απόφασης τοποθέτησης των παιδιών σε υποψηφίους αναδόχους γονείς εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο και 52 περιπτώσεις επείγουσας, συγγενικής αναδοχής, όπου τα παιδιά δηλαδή τοποθετήθηκαν απευθείας σε μέλη του συγγενικού τους περιβάλλοντος.

"Όλες αυτές οι περιπτώσεις όμως, δεν αφορούν κάποια παρατυπία" είπε η κυρία Ζαχάρακη.

Τέλος, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην αναβάθμιση του πληροφοριακού συστήματος στη βάση των προτάσεων των κοινωνικών λειτουργών, ενώ για μια ακόμη φορά έθεσε το θέμα της ανάγκης αύξησης των κοινωνικών λειτουργών σε όλα τα επίπεδα, ζητώντας τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

