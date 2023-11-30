Επιστολή Κασσελάκη στους πολιτικούς αρχηγούς για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Στα Γλυπτά του Παρθενώνα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, κατά την ομιλία του στην ΚΟ του κόμματος σήμερα, Πέμπτη προτείνοντας στους κ.κ. Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα και Ζωή Κωνσταντοπούλου να σταλεί κοινή επιστολή προς τις Επιτροπές Εξωτερικών και Πολιτισμού της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η επιστολή της οποίας προσχέδιο απέστελε ήδη στους πολιτικούς αρχηγούς θα περιλαμβάνει τις εθνικές θέσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι «Απαιτείται διαφάνεια και συναίνεση σε εθνικά θέματα που έχουν μάλιστα και διεθνή διάσταση, καθώς αφορούν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά», είπε επίσης ο κ. Κασσελάκης και συνέχισε:

«Γι’ αυτό το λόγο, χθες πήρα την πρωτοβουλία να προτείνω στους πολιτικούς αρχηγούς της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας, να αποστείλουμε από κοινού επιστολή με την εθνική μας θέση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα προς τις Επιτροπές Εξωτερικών και Πολιτισμού της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου».

Δεν μπορείς να δανείσεις κάτι στον ιδιοκτήτη του.

Αναλυτικά η επιστολή Κασσελάκη:

Προς Βουλευτές των Επιτροπών της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου

Εξωτερικών Υποθέσεων

Πολιτισμού, ΜΜΕ και αθλητισμού

Αξιότιμοι κύριοι,

Αγαπητά μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων,

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν αποτελούν απλώς ένα δείγμα ανυπολόγιστης αξίας της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η παράνομη αφαίρεση και κλοπή τους από τον Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν, όταν η Ελλάδα τελούσε υπό οθωμανική κατοχή, έθεσε σε κίνδυνο την πολιτιστική και αρχιτεκτονική ακεραιότητα ενός από τα σημαντικότερα ορόσημα του παγκόσμιου πολιτισμού και της ελληνικής κληρονομιάς.

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η επιστροφή τους εκεί που ανήκουν είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους τους Έλληνες· και αυτός είναι ο λόγος που η έκκλησή μας βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών φωνών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως έχει δηλωθεί ξεκάθαρα σε όλα τα διεθνή φόρα και ιδιαίτερα στην UNESCO από τις ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες, δεν δυνάμεθα να αναγνωρίσουμε σε κανένα κράτος ή νομικό πρόσωπο, όπως το Βρετανικό Μουσείο, κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα κλεμμένα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Οφείλουμε επίσης να εκφράσουμε την απογοήτευση και την ενόχλησή μας για την απόφαση του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, κ.κ. Rishi Sunak, να ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η κίνηση αυτή είναι απαράδεκτη και υπονομεύει τις κατά τα άλλα άριστες ελληνοβρετανικές σχέσεις. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει το αξίωμα, έχει κάθε δικαίωμα να υποστηρίξει ενεργά και δημόσια την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και να συζητήσει το θέμα με τον Βρετανό ομόλογό του.

Το αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εθνικό. Είναι ένα ζήτημα που υπερασπίζονται άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που πιστεύουν στην προστασία της ακεραιότητας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σας καλούμε λοιπόν, επικαλούμενοι τις θερμές διμερείς μας σχέσεις, να επανεξετάσετε τη στάση της χώρας σας και να υποστηρίξετε την πρόταση για τη συγκρότηση διμερούς επιτροπής Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου, που θα εξετάσει σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο το ζήτημα με τη συμμετοχή της UNESCO και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών.

Με καλή την πίστη και με αισθήματα φιλίας προς τους Βρετανούς πολίτες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς μας συνεργασίας για ένα ζήτημα που ακουμπά την καρδιά του κάθε Έλληνα και όχι μόνο.

