Αναγκασμένος να πάει σε εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ δίχως αναβολή δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, συνομιλώντας με συνέδρους.

«Παιδιά, η ζημιά έχει γίνει, και δεν φταίω εγώ» φέρεται να αναφέρει ο κ. Κασσελάκης σε συνέδρους που ζητούσαν την αναβολή των εκλογών.

Μήνυμα αποφασιστικότητας λίγες ώρες πριν την ομιλία της Όλγας Γεροβασίλη έστειλε νωρίτερα ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Στην Αριστερά οι υπονομευτές δεν εκλέγονται αρχηγοί. Δεν το επιτρέπει η ηθική του κόσμου της Αριστεράς» αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος, σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Αν δεν είμαι εγώ απέναντι στους νέους επίδοξους υπονομευτές, θα είναι κάποιος άλλος. Εκείνοι θα τον λένε «ουρανοκατέβατο», όμως θα τον έχει φέρει η κοινωνία, όπως έφερε εμένα. Η κοινωνία με έφερε εμένα» γράφει ο Στέφανος Κασσελάκης, δημοσιεύοντας παράλληλα και μία σειρά από φωτογραφίες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μπαίνοντας στην αρένα του Συνεδρίου πέρασε μπροστά από το τραπέζι όπου συλλέγονταν οι υπογραφές για την αναβολή των εκλογών.



Τότε, οι παριστάμενοι του είπαν: «Πρόεδρε, θα υπογράψεις;» και ο κ. Κασσελάκης ανταπάντησε, κατά πληροφορίες: «Λυπάμαι δεν μπορώ. Δεν μπορώ να γίνω Ιφιγένεια».

Ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε στην ομιλία του ότι «δεν είναι πρόεδρος υπό προθεσμία και εάν θα βρεθεί αντίπαλος θα γίνει ξανά εκλογή αρχηγού από την βάση», απαντώντας και στην παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν ξεκινήσει το Συνέδριο. Ωστόσο και μετά τις ζυμώσεις της χθεσινής ημέρας που έφεραν την Όλγα Γεροβασίλη ως πιθανή αντίπαλο του κ. Κασσελάκη, στο Συνέδριο τείνει να σχηματοποιηθεί μία πρόταση από κάποια στελέχη σύμφωνα με την οποία η εκλογή αρχηγού θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να μεταφερθεί για μετά τις ευρωεκλογές.

Στην πρόταση αυτή πηγές κοντά στον Στέφανο Κασσελάκη ανέφεραν «η απάντηση είναι: καθαρές λύσεις» και εξηγούσαν ότι αυτό σημαίνει προσφυγή στην βάση του κόμματος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Πηγή: skai.gr

