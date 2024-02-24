Βορίδης: Επιτάχυνση της δικαιοσύνης – Πιο αποτελεσματική αντεγκληματική πολιτική

Η κυβερνητική μεταρρύθμιση στον ποινικό κώδικα και το δικαστικό χάρτη της χώρας ήταν το θέμα ομιλίας του υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορίδη στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης.

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής, έδωσαν, επίσης, το «παρών», μεταξύ άλλων, η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής του Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρία Συρεγγέλα, καθώς και ο βουλευτής Ροδόπης του κυβερνώντος κόμματος, Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Με βασικό ακροατήριο, φοιτητές της Νομικής Σχολής, ο υπουργός Επικρατείας διευκρίνισε κατ' αρχάς ότι η μεταρρύθμιση στο χώρο της δικαιοσύνης έχει ενιαία στρατηγική και φιλοσοφία. Η επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης συνδέεται επί παραδείγματι, με το δικαστικό χάρτη, συμπλήρωσε.

Εστιάζοντας στο νέο δικαστικό χάρτη - που ήταν και ο τίτλος της σχετικής εκδήλωσης - αναγνώρισε ότι κάποια δικαστήρια είχαν ιδρυθεί κάποια στιγμή με κριτήρια «μάλλον μη ορθολογικά», κάτω από συνθήκες πολιτικής πίεσης και πολιτικών επιλογών, και όχι κάτω από συνθήκες ορθολογικής συγκρότησης της δικαστικής ύλης. Αυτό, εξήγησε, έχει προκαλέσει δικαστική ανισομέρεια που έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα, ως δυσμενή συνέπεια, να μην εξυπηρετούνται οι προσφεύγοντες σε αυτούς τους δικαστικούς σχηματισμούς. Ο δικαστικός χάρτης θα βοηθήσει στην κατανομή υποθέσεων και της δικαστικής ύλης, υπογράμμισε δε, φέρνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα, π.χ. Θήβα - Λιβαδειά. Με ενιαίους σχηματισμούς θα γίνονται εσωτερικές κατανομές, προσέθεσε.

Παρά το γεγονός, εξ άλλου, ότι η χώρα διαθέτει πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο δικαστών, οι αποφάσεις παίρνουν τριπλάσιο χρόνο από το μέσο ευρωπαϊκό χρόνο. Η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης είναι κρίσιμη, για παράδειγμα, στο ποινικό κομμάτι, σημείωσε. Και τούτο, γιατί, όπως επιχειρηματολόγησε ο Μ. Βορίδης, έχει μεγάλη σημασία για τη συμμόρφωση, η εγγύτητα τέλεσης της αξιόποινης πράξης και επιβολής της δικαιοσύνης. Αν υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση, ενισχύεται το αίσθημα ατιμωρησίας, συμπέρανε.

Στο κεφάλαιο, «αντεγκληματική πολιτική», ο υπουργός Επικρατείας υπερασπίσθηκε την κυβερνητική επιλογή για πιο αυστηρή πολιτική, εν συγκρίσει με εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία. Τον απασχόλησαν δε, τρία διαφορετικά ζητήματα, οι χαμηλότερες ποινές, οι περιπτώσεις καταδικασμένων που βγαίνουν από τη φυλακή σε συντομότερο χρονικό διάστημα, αλλά και οι ένοχοι πλημμεληματικών ενεργειών κατ' εξακολούθησιν, οι οποίοι παραμένουν εκτός φυλακής. Ζητήματα που αντιμετωπίζει ο προσφάτως ψηφισθείς Ποινικός Κώδικας. Ενώ συσχέτισε τα ζητήματα αυτά με συγκεκριμένα εγκλήματα - αδικήματα, όπως ανθρωποκτονία, παιδεραστία, κλοπές, παραβιάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κλείνοντας, παρατήρησε ότι, παρότι μη δημοφιλής πολιτική, πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης όπως και τα προληπτικά και σωφρονιστικά μέτρα, η δουλειά που κάνουν οι κοινωνικές υπηρεσίες. Τέλος, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν κάνει βαριά εγκλήματα, αλλά ήταν μια φάση στη ζωή τους και επανεντάσσονται.

Είναι μια πρώτη παρέμβαση, τόνισε δε, τόσο στην ομιλία του όσο και σε δήλωσή του προς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. «Η επιτάχυνση (της δικαιοσύνης) είναι το ένα θέμα, το άλλο είναι ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα κοινωνικό αίτημα, που λέει ότι χρειαζόμαστε αποτελεσματικότερες αντεγκληματικές πολιτικές», ανέφερε ακόμη στα ΜΜΕ. Και αυτό (σ.σ. οι πολιτικές) είναι δέσμη πραγμάτων, ένα από τα οποία είναι η αυστηροποίηση του Ποινικού Κώδικα. Τέλος, ο Μ. Βορίδης δήλωσε βέβαιος ότι ο νέος δικαστικός χάρτης θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση στο χώρο της δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

