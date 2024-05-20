Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία θα παρουσιάζει τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη δυτική χώρα και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 26 με 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 τοπικά στα δυτικά τους 33 βαθμούς ενώ στη νότια Κρήτη θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά ανατολικοί βορειονατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 και στην Κρήτη έως 30 με 31 στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βορειοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και τις απογευματινές ώρες νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

Στα βόρεια λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές.

ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6, στρεφόμενοι βαθμιαία από το βράδυ σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά αρχικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από νότιες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

