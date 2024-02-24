«Στο κόμμα μας βλέπω συντρόφους και συναγωνιστές και μόνος μου αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αντιλαϊκές πολιτικές, η ευθύνη δεν μας βαραίνει επειδή αφορά μόνο το κόμμα μας, αλλά αφορά όλους τους προοδευτικούς δημοκρατικούς και αριστερούς πολίτες που αγωνιούν για το μέλλον του ευρύτερου χώρου», τόνισε η γραμματέας της ΚΕ Ράνια Σβίγκου.

Υπογράμμισε ότι η μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα νικήσει, μπορεί να οικοδομηθεί και να κερδίσει το «καθεστώς Μητσοτάκη» μόνο εάν έχει κορμό και καρδιά έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με σύγχρονη και επικαιροποιημένη στρατηγική, με θέσεις και με πρόγραμμα για το σήμερα και για το αύριο, που θα δίνει λύσεις και προτάσεις εκεί που άλλοι θα σιωπούν, που θα ξεπερνά τα αδιέξοδα της, με σαφές πρόγραμμα και πολιτικούς στόχους και όχι με απλές εκκλήσεις σε ενότητα για την ενότητα.



Είπε ότι «δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε ότι όλα πάνε καλά, και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρέμβαση του συντρόφου πρώην προέδρου Αλέξη Τσίπρα, παρέμβαση που φωτίζει τα προβλήματα και τις υστερήσεις μας και που σωστά δεν αγνόησε και ο πρόεδρος μας ο Στέφανος Κασσελάκης, γιατί είναι μια ξεκάθαρη παρέμβαση που λέει τα πράγματα με το όνομά τους». «Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν ακούμε, θα ήταν προσβολή στον κόσμο μας, στην ιστορία μας, στα επιτεύγματα μας της κυβέρνησης μας, τους νικηφόρους αγώνες που δώσαμε. Στους αριστερούς προοδευτικούς πολίτες που και τις πιο δύσκολες στιγμές μας στήριξαν». Είπε ότι «δεν σταθήκαμε όμως στο ύψος των περιστάσεων, τους πληγώσαμε», με λάθη, αστοχίες και εσωστρέφεια, με θολά μηνύματα». Σχολίασε ότι «κάποιοι αντί να κοιτάξουν πώς μπορούμε να κάνουμε πιο ισχυρά τα θεμέλια στο κοινό μας σπίτι, πήραν την απόφαση να αποχωρήσουν και μάλιστα χωρίς πολιτικό επίδικο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο μήπως και δικαιολογήσουν την αποχώρησή τους να καλούν τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει αυτοκριτική επειδή δήθεν δεν ήθελε ένα σχέδιο ενάντια στο αντί-ΣυΡιζΑ μέτωπο, αλλά και να στρέφεται ενάντια στις συλλογικές αποφάσεις που πάρθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από το συνέδριο του ‘22 όπως ήταν η εκλογή προέδρου από τη βάση».



Τόνισε ότι «όμως κανένας και καμία δεν μπορεί να κοντύνει τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό της χώρας, τον άνθρωπο που ηγήθηκε μιας κυβέρνησης που ανέλαβε την ιστορική ευθύνη και κατάφερε να βγάλει τη χώρα από το τέλμα της χρεοκοπίας και των μνημονίων, που κατάφερε να υπογράψει την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών, να δείξει ότι η αριστερά μπορεί μπορεί να κυβερνήσει πάντα με επίκεντρο την κοινωνία, να ξαναφέρει την ελπίδα και την περηφάνια σε ένα ολόκληρο λαό».



Σχολίασε ότι «είναι αλήθεια ότι είμαστε κόμμα σε κρίση. Οι πολίτες μας έδωσαν την εντολή να το ανασυγκροτήσουμε, να το κάνουμε πιο μαζικό, πιο ριζωμένο στην κοινωνία, πιο σοβαρό και πιο αξιόπιστο, πιο ανθεκτικό στην σειρήνες της νεοφιλελεύθερης ενσωμάτωσης, αλλά και πιο ανοιχτό στις ανάγκες της ελπίδας και τα όνειρα των πολιτών. Μετασχηματισμό του κόμματος σε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό, μαζικό, των μελών. Όχι μετάλλαξη σε ένα μη κόμμα, με φατρίες κι εσωτερικούς εχθρούς».



Τόνισε ότι πρέπει πρώτα να απαντήσουμε τι είναι κόμμα των μελών. «Είναι απλώς ένα κοινό διαδικτυακών ψηφοφοριών ή μια απλή βάση δεδομένων; Αυτά είναι όλα εργαλεία για ένα κοινό σκοπό. Το κόμμα των μελών είναι το κόμμα που ακούει τη βάση του και πάνω απ' όλα εμπνέει και κινητοποιεί τα μέλη του να νιώθουν περήφανοι, που έχουν την ταυτότητα του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Γιατί τα μέλη έχουν φωνή, συζητούν συντεταγμένα διαμορφώνει την πολιτική του κόμματος μας και είναι πραγματικά πρωταγωνιστές σε όλους τους χώρους», τόνισε.



«Είμαστε εδώ για να προσθέτουμε δυνάμεις, για να παράγουμε πρόγραμμα και λύσεις που θα συσπειρώνουν κι άλλες δυνάμεις και όχι για να δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι πώς θα οικοδομήσουμε σε νέες βάσεις στο σπίτι μας και να κάνουμε πράξη το σύνθημα ‘στην ενότητα η ελπίδα και στην οργάνωση η δύναμη', να συσπειρώσουμε δυνάμεις γύρω από το προοδευτικό μας πρόγραμμα για να φτιάξουμε ένα ακόμα ισχυρό που θα παρεμβαίνει παντού», υπογράμμισε. Είπε ότι για να το πετύχουμε αυτό πρέπει: πρώτον, να είμαστε συλλογικοί. Δεύτερον, να έχουμε κοινούς στόχους και σαφή στρατηγική. Τρίτον, να έχουμε κοινούς κανόνες και να τους σεβόμαστε. Τέταρτον, να συζητάμε να επεξεργαζόμαστε να συναποφασίζουμε. Πέμπτον, να είμαστε πλουραλιστικοί αλλά και λειτουργικοί. Είπε ότι οφείλουμε να προτάξουμε το συλλογικό εμείς, την ενότητα μέσα από την σύνθεση, να ανακτήσουμε την σοβαρότητα και την πολιτική ετοιμότητα του κόμματος μας, με υπευθυνότητα νηφαλιότητα και σεβασμό στο καταστατικό και τις αποφάσεις, με πολιτική λειτουργία δημοκρατική και συντεταγμένη στη βάση ενός πολιτικού σχεδίου που δεσμεύει όλες και όλους.



Η κ. Σβίγκου επισήμανε ότι σήμερα θα έπρεπε να συζητούνται οι μεγάλες διεθνείς προκλήσεις, η σημερινή Ευρώπη «όπου η ακροδεξιά αυξάνει διαρκώς την επιρροή της και η δεξιά την ανταγωνίζεται σε ξενοφοβική ρητορεία, η επικαιροποίηση της στρατηγικής και του προγράμματος του κόμματος, «το πώς θα απαλλαγούμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη το συντομότερο δυνατόν, η οποία συνεχίζει την καταστροφική της πολιτική». Πρόσθεσε ότι «το συνέδριο μας θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην κοινωνία και τις ανάγκες της, στο πώς θα συμβάλουμε να ανάψουν νέες εστίες αμφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής, να δείξουμε έμπρακτα ότι υπάρχει ο δρόμος της κοινωνικής δικαιοσύνης, της στήριξης των δυνάμεων της εργασίας, της αλληλεγγύης, του φεμινισμού και των δικαιωμάτων, των οραμάτων μας για ένα δίκαιο κόσμο, για το σοσιαλισμό δημοκρατία και ελευθερία». Τόνισε ότι «αυτός ο δρόμος δεν μπορεί παρά να περνά από ένα ισχυρό και μαχητικό ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».



Η κ. Σβίγκου έκανες σύντομο απολογισμό για την θητεία της ως γραμματέα τόσο. Επισήμανε ότι τόσο η ίδια όσο και ο Γιώργος Βασιλειάδης ήταν επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, ευχαριστώντας τον γι' αυτό. «Αγωνιστήκαμε με όλες μας τις δυνάμεις για την διεύρυνση του κόμματος, με βάση τις συνεδριακές αποφάσεις», με οργανωτική δουλειά σε όλη την Ελλάδα, μαζί με όλα τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και της ΠΓ. «Εργαστήκαμε για την ανασυγκρότηση του κόμματος όπως και την ετοιμότητα του σε μια περίοδο οιονεί προεκλογική παρότι δεν είχαν προκηρυχθεί εκλογές. Το κόμμα μας επέδειξε οργανωτική επάρκεια κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, αυτό όμως δεν ήταν αρκετό και τα αίτια της ήττας όπως περιγράφονται στο σχέδιο των θέσεων, αφορούν τόσο το κόμμα και την σύνδεση του με την κοινωνία όσο και το πολιτικό μας σχέδιο», είπε. Πρόσθεσε ότι μετά τις διπλές εκλογές τόσο εκείνη όσο και ο Γιώργος Βασιλειάδης «με αίσθημα ευθύνης υποβάλαμε την παραίτηση μας δύο φορές, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε να παραμείνουμε στη θέση μας ώστε το κόμμα να προχωρήσει συντεταγμένα στις εκλογές ανάδειξης νέου προέδρου». «Το δύσκολο καλοκαίρι και το φθινόπωρο του ‘23 κρατήσαμε απολύτως ουδέτερη στάση και προσπαθήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις να κρατήσουμε το κόμμα ενωμένο. Διασφαλίσαμε την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των καταστατικών προβλέψεων σε μια άψογη και αδιάβλητη εκλογική διαδικασία και ταυτόχρονα με την παρουσία του κόμματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά τις εκλογές και την ανάδειξη του νέου προέδρου από ένα σώμα 150.000 μελών, στηρίξαμε τον Στέφανο Κασσελάκη στα νέα του καθήκοντα. Σωστά πράξαμε όλα τα παραπάνω, γιατί αυτό σημαίνει ανάληψη ευθύνης στα δύσκολα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «για όσα δεν καταφέραμε για τα λάθη και τις παραλείψεις μου, κι εγώ προσωπικά, φέρω ακέραια την ευθύνη και αυτή την αναλαμβάνω από την πρώτη στιγμή».

Η κ. Σβίγκου ευχαρίστησε τον Γιώργο Βασιλειάδη «που είναι σύντροφος με όλη τη σημασία της λέξης, ένας αδερφός που με την εργατικότητα την επιμονή του και το χιούμορ του είναι ο καλύτερος συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος, όπως είστε όλοι και όλες εσύ, παρά τις διαφωνίες παρά τις αντεγκλήσεις πολλές φορές, στο τέλος όλοι θα βγούμε μαζί».



Τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε δίπλα ο ένας τον άλλον ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από μία αριστερά που θα βρίσκεται δίπλα του και θα απαντά στα προβλήματα του με λύσεις, ένα κόμμα που θα είναι παντού». Σημείωσε ότι «αυτό το κόμμα χρειαζόμαστε, γιατί αυτό έχει ανάγκη η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό το κόμμα πρέπει να φτιάξουμε όλοι μαζί», για να καταλήξει: «Σας καλώ να πάρουμε θέση, να μη φοβόμαστε το διάλογο να μην κάνουμε εκπτώσεις την ιστορία και τις παρακαταθήκες μας και ταυτόχρονα να μη σπαταλήσουμε ούτε μια μέρα αντιπολίτευσης για τα συμφέροντα του λαού και να κάνουμε πράξη τη μεγάλη ανατροπή».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

