Οι παρασκηνιακές ζυμώσεις στην κεντροαριστερά και η εκδήλωση που προκάλεσε «γκρίνια»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η μάχη της κεντροαριστεράς ενόψει των ευρωεκλογών έχει ξεκινήσει. Το παρασκήνιο για την ηγεμονία του χώρου είναι πλούσιο με το ΠΑΣΟΚ να φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει το πρώτο χέρι. Μια προγραμματισμένη εκδήλωση, που εκτός απροόπτου θα διεξαχθεί την επόμενη Τρίτη και δημοσίευσε η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής», έφερε το πάνω κάτω τις τελευταίες ώρες.

Ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η Έφη Αχτσιόγλου είναι ομιλητές στην ίδια εκδήλωση με θέμα: «Aπέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ποιος; Μια πειστική πρόταση των προοδευτικών δυνάμεων». Αυτό το γεγονός από μόνο του σήμανε «συναγερμό» στα κομματικά επιτελεία. Τι γυρεύουν μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά; Αυτό φέρεται να ρωτούν και πολλά από τα στελέχη των δυο πρώτων κομμάτων με δεδομένο πως δεν υπάρχει κάποιο κοινό σημείο και οι στρατηγικές της αυτονομίας τους είναι ξεκάθαρες.

Από την Κουμουνδούρου απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο, ωστόσο αρκετά ήταν οι βουλευτές και τα μέλη των οργάνων που δεν είδαν με θετικό μάτι τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Πριν από περίπου δυο μήνες τα στελέχη που συνθέτουν τη σημερινή Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς προχώρησαν στη δεύτερη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτό εκτιμούν πως είναι πολύ «νωπές» ακόμα οι μνήμες για να ξανακαθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι. Και επιπροσθέτως – πέρα από τα βαριά λόγια που έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους - πως δεν έχουν πολλά πράγματα να πουν. Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι ένα στέλεχος με έντονη δραστηριότητα και από πολλούς θεωρείται πως είναι ο νέος πόλος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Ανήκει στην ομάδα των στελεχών που ασκεί με πολύ μεγάλη συχνότητα κριτική σε επιλογές της ηγεσίας στις συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας.

Σοβαρή ενόχληση υπήρξε και στο ΠΑΣΟΚ για την επιλογή του Μανώλη Χριστοδουλάκη να πει το «ναι» στην πρόσκληση που του έγινε από τον φορέα που πλαισιώνει τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Στη Χαριλάου Τρικούπη, όπως τονίζουν, δεν είχαν ενημερωθεί και εκτός από αυτό υπενθυμίζουν πως ο πρόεδρος του κινήματος έχει ξεκαθαρίσει τον τρόπο που θα γίνει το άνοιγμα και η συζήτηση για συμπόρευση: «όχι ως συνένωση πολιτικών σχηματισμών και όχι από πάνω, αλλά σε επίπεδο συγκλίσεων και, σε κάθε περίπτωση, μετά τις ευρωεκλογές».

Πηγές του κόμματος επισημαίνουν πως δεν κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ένας βουλευτής του να συζητά με άλλους χώρους «πριν ο κόσμος πει τί θέλει», πριν δηλαδή να αποτυπωθεί η δυναμική που υπάρχει στις ευρωεκλογές.

Για τη Νέα Αριστερά η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Δεν προκλήθηκαν αναταράξεις, καθώς η συμμετοχή της Έφης Αχτσιόγλου έγινε σε συνεννόηση με την κοινοβουλευτική ομάδα με πηγές να αναφέρουν πως είναι ανοιχτοί στη διαδικασία του πολιτικού διαλόγου για το μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση. Ουσιαστικά η πρώην υπουργός Εργασίας στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα απευθυνθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για να τονίσει πως η σύγκρουση με τη ΝΔ δεν μπορεί να γίνει με επιλογές συναινετικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.