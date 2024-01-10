Έφη Αχτσιόγλου: «Οι πολιτικές της ΝΔ τροφοδοτούν τον πληθωρισμό της απληστίας»

«Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε ξανά σήμερα ως ανεύθυνος σχολιαστής. Με ακραία υποκρισία μίλησε για "μπανανία" και "πληθωρισμό" απληστίας σαν να μην κυβερνά αυτός τον τόπο για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ο μόνος που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό της απληστίας είναι οι πολιτικές της κυβέρνησής του» ανέφερε σήμερα Έφη Αχτσιόγσε on camera δήλωσή της η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Εφη Αχτσιόλου, σχολιάζοντας τα μέτρα κατά της ακρίβειας που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικά η δήλωση της Εφη Αχτσιόγλου

«Την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει αχαλίνωτη να διαλύει την καθημερινότητα των πολιτών και η Ελλάδα έχει πενταπλάσιες αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Την ώρα που ο πρωθυπουργός ανέχτηκε το βρεφικό γάλα να πωλείται κατά 213% ακριβότερο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και εμπαίζει με χρωματιστά τιμολόγια τους πολίτες για να κρύψει την αισχροκέρδεια που υπάρχει στην αγορά ενέργειας.

Σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε και πάλι ως ανεύθυνος σχολιαστής.

Μίλησε, μάλιστα, με ακραία υποκρισία για “μπανανία” και για “πληθωρισμό της απληστίας”.Η πραγματικότητα είναι ότι οι πολιτικές της δικής του κυβέρνησης τροφοδοτούν τον πληθωρισμό της απληστίας.

Από την πλευρά της Νέας Αριστεράς ζητάμε άμεσα την επιβολή πραγματικού πλαφόν στην τελική τιμή των ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και της ενέργειας. Τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών που σωρεύονται στις εταιρείες ενέργειας και στα διυλιστήρια, στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά τα χρόνια.

