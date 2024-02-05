Κριτική στον πρωθυπουργό για την στάση του στο αγροτικό ασκεί σε συνέντευξή του στο TRT, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης υποστηρίζοντας ότι οι απαντήσεις που του έδωσε στην Βουή «ήταν μη πειστικές και γενικόλογες» και πρόσθεσε ότι «δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά κόλπα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα».

Συνεχίζοντας την κριτική του υποστήριξε: «Δεν υπάρχουν σαφή χρονοδιαγράμματα, ούτε για τους πολίτες που δεν έχουν λάβει ακόμα την αρωγή, ούτε για την αποκατάσταση των υποδομών της περιοχής προκειμένου να μην υπάρξει ξανά τέτοια καταστροφή, ούτε σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να παρουσιάσει μια εικόνα, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο δυνατό για τη Θεσσαλία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το επιτελικό κράτος βυθίστηκε στις λάσπες της καταστροφής. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε αυτονόητα πράγματα, αποζημιώσεις που έπρεπε έτσι κι αλλιώς να έχουν καταβληθεί, καθώς υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες από τον Ιανό και κοινοτικές επιδοτήσεις, που ούτως ή άλλως οφείλει να καταβάλει στους αγρότες το ελληνικό κράτος».

Ακολούθως αναφέρθηκε στα μέτρα που προτείνει η Νέα Αριστερά:

- Πλήρη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου για την Εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Έγκαιρη και γρήγορη απόδοση όλων των αποζημιώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Αλλαγές στο ισχύον πλαίσιο. Η νέα ΚΑΠ είναι αργή, γραφειοκρατική και άδικη για τους αγρότες.

- Να συνδεθεί η πράσινη μετάβαση με την κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν μπορούν να την πληρώσουν οι αγρότες, βλέπουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη.

- Πλήρης αναθεώρηση στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπονται αποζημιώσεις για ζημιές όπως για παράδειγμα η ακαρπία. Δεν λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.

- Είναι τεράστιο το πρόβλημα με τις παράνομες ελληνοποιήσεις και τις εισαγωγές που έχουν οξυνθεί σε υπέρμετρο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην κτηνοτροφία η κατάσταση είναι δραματική. Θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο νόμος του 2018 που παραμένει ανενεργός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός απέναντι στα ελληνικά προϊόντα.

Σχολιάζοντας εξάλλου τις δηλώσεις ιεραρχών σε σχέση με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών ανέφερε: «Τα του καίσαρος τω καίσαρι, τα του Θεού τω Θεώ. Για τα ζητήματα των δικαιωμάτων και της νομοθέτησης τον λόγο τον έχει η Πολιτεία. Είναι ευθύνη της πολιτείας να παρέχει και να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Με αυτή την αρχή θα κινηθούμε. Όχι στην βάση μικροκομματικού υπολογισμού. Ως Νέα Αριστερά έχουμε εξαρχής ξεκάθαρη θέση: Πρέπει όλοι οι Έλληνες πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα, και στον γάμο, και στην τεκνοθεσία. Επί της αρχής θα υποστηρίξουμε το νομοσχέδιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

