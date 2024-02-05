ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ είναι μέρος του προβλήματος κι όχι της λύσης στην τριτοβάθμια

«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει να αντιμετωπίζει με αυταρχισμό και καταστολή τους φοιτητές που αγωνίζονται, προκειμένου με την βία να επιβάλει τους όρους της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταδικάζοντας «απερίφραστα την εισβολή των ΜΑΤ στη Νομική Σχολή Κομοτηνής, την απρόκλητη επίθεση και τον ξυλοδαρμό των νεαρών φοιτητών, τις προσαγωγές».

Συνεχίζοντας την κριτική αναφέρει: «Αυτά είναι τα προσφιλή «εργαλεία» της κυβέρνησης. Σήμερα, απέναντι στον φοιτητικό κόσμο. Αύριο απέναντι σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα διεκδικήσει το δίκιο της.

Δεν ξεχνάμε: Η κυβέρνηση ξεκίνησε με υποτιμητικές δηλώσεις για τον εκπαιδευτικό κόσμο που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της. Ενθάρρυνε την Εισαγγελική παρέμβαση για τις καταλήψεις. Πίεσε για την απόφαση των ψηφιακών εξετάσεων, που αμφισβητούνται έντονα ως προς το αδιάβλητο, πλήττοντας και το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων».

Γενικεύοντας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση της ΝΔ είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Μείωσε βίαια τους εισακτέους στα πανεπιστήμια με την ΕΒΕ, για να δημιουργήσει πελατεία στα ιδιωτικά κολέγια, τώρα δρομολογεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα, αρνούμενη να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων πανεπιστημίων. Κι όποιος διαφωνεί έξω από τα όρια της αρεσκείας της, τον δέρνει, του ρίχνει χημικά και τον συλλαμβάνει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.