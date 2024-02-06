Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τέσσερις μήνες πριν στηθούν οι κάλπες των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, "στρώνει" ήδη το προεκλογικό έδαφος, δίνοντας το στίγμα των επιλογών του για τη νέα εκλογική αναμέτρηση που ήδη προετοιμάζεται. Σε αυτό το πλαίσιο άλλωστε, συνεχώς πληθαίνουν οι επαφές είτε του ίδιου του πρωθυπουργού, είτε στενών συνεργατών του προκειμένου να καταρτιστεί η λίστα των υποψηφίων που θα στελεχώσουν το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ. Έντονο "άρωμα" ευρωεκλογών είχε και η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρη Τσιόδρα, με τίτλο "Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Οι περιπέτειες ενός οράματος" όπου έδωσε το παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας τα πρώτα διλήμματα των επικείμενων ευρωεκλογών, οι οποίες όπως είπε έχουν ξεχωριστή σημασία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη συνολικά.

"Δεν είναι κάλπες που προσφέρονται μόνο για κομματική καταγραφή ισχύος. Ούτε πολύ περισσότερο για την αποστολή ανέξοδων μηνυμάτων διαμαρτυρίας προς εσωτερική κατανάλωση", υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως "θα σηματοδοτήσουν αν η Ευρώπη είναι σε θέση την επόμενη ημέρα να επιταχύνει τους ρυθμούς της εξέλιξής της και αν θα διαμορφωθούν νέες συμμαχίες της κοινής λογικής". Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης, πως απέναντι στις προκλήσεις αυτές ο τόπος ζητά να δυναμώσει η εθνική φωνή στο κέντρο αποφάσεων της Ένωσης, "να ενισχύσουμε την παράταξη που έχει δείξει ότι ξέρει και μπορεί να παρεμβαίνει στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς" ανέφερε.

Σκιαγράφησε μάλιστα τους υποψηφίους της ΝΔ ,που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο της γαλάζιας παράταξης, κάνοντας λόγο για "πρόσωπά με γνώση του ρολού τους, έτοιμα να σταθούν στον απαιτητικό χώρο του ευρωκοινοβουλίου και διαβεβαίωσε πως "ως ΝΔ θα μείνουμε πιστοί στην πολιτική που υπηρετούμε εδώ και 4,5 χρόνια, του υπεύθυνου πατριωτισμού, του κοινωνικού προοδευτισμού και του φιλελεύθερου οικονομικού προσανατολισμού. Αυτή την πολιτική του πολυδυνάμου εκσυγχρονισμού που επιβεβαιώθηκε εκκωφαντικά στις κάλπες του Μαΐου και του Ιουνίου και έδωσαν στην ΝΔ ακόμα ισχυρότερο ποσοστό από το 2019. Είναι μια πολιτική που στοχεύει στην πραγματική σύγκλιση της Ελλάδος με την Ευρώπη και στη διατήρησή της στην καρδιά της Ευρώπης και στο κέντρο της λήψης των σημαντικών ευρωπαϊκών αποφάσεων".

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα αλλά και το κλείσιμο της ομιλίας του "φωτογράφησαν" και την υποψηφιότητα του στενού του συνεργάτη στις ευρωεκλογές: "Καλοτάξιδο το βιβλίο. Ε και καλοτάξιδη να είναι και η πορεία του συγγραφέα στους επόμενους στόχους του. Η χώρα έχει ανάγκη από φρέσκιες ιδέες και ικανούς ανθρώπους να τις κάνουν πράξη" τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον κ. Τσιόδρα.

Εκτός από τον Δημήτρη Τσιόδρα, που επισήμως δεν έχει ανακοινωθεί το όνομά του για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, βέβαιες είναι οι υποψηφιότητες της πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ Εύης Χριστοφιλοπούλου και του πρώην Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη,του Ολυμπιονίκη και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πύρρου Δήμα, αλλά και του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψηφίου βουλευτή με τη ΝΔ στην Κεφαλονιά Ναπολέοντα Μαραβέγια. Παράλληλα, συνεχείς είναι οι επαφές και οι συσκέψεις του πρωθυπουργικού επιτελείου προκειμένου να συνθέσουν το "κάδρο" των υποψηφίων που αναμένεται να έχει μορφοποιηθεί εν πολλοίς έως το τέλος του μήνα.

Από τους υφιστάμενους ευρωβουλευτές, θέση στο ψηφοδέλτιο, προς ώρας, διεκδικούν για μία ακόμη θητεία στην Ευρωβουλή, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, η Ελίζα Βόζενμπεργκ, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος.

Από τα νέα πρόσωπα που "έπεσαν" στο τραπέζι της Πειραιώς, είναι αυτό της αντιπεριφεριάρχη Θεσσαλονίκης Βούλας Πατουλίδου, όπως και του

παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη. Βέβαιη θεωρείται επίσης, η υποψηφιότητα του δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ Γιώργου Αυτιά, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει τις επαφές με τον κόσμο ανα την Ελλάδα και αναμένεται να επεκταθούν και στην ομογένεια, καθώς έχει προσκληθεί τον Απρίλιο στην παρέλαση που θα γίνει στη Νέα Υόρκη για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Από τα προβεβλημένα πρόσωπα, ακούγεται επίσης το όνομα της παρουσιάστριας και πρώην βουλευτού της ΝΔ, Νόνης Δούνια, όπως και του καθηγητή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σωτήρη Σέρμπου, αλλά και του αστυνομικού συνδικαλιστή Γιώργου Καλλιακμάνη.

