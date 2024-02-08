Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αν ο Φεβρουάριος είναι ένας πολύ κρίσιμος μήνας για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάρτιος θα αποτελέσει το βαρόμετρο για τις ευρωεκλογές. Στην Κουμουνδούρου έχουν πολλά εμπόδια να ξεπεράσουν προκειμένου να φτάσουν στο κρίσιμο κύμα των δημοσκοπήσεων του επόμενου μήνα. Δεν είναι μόνο η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη με τους Διονύση Τεμπονέρα, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Έφη Αχτσιόγλου.

«Υπάρχουν κάποιοι προνομιακοί συνομιλητές για το μέλλον των προοδευτικών κομμάτων;». Αυτός είναι ο κοινός τόπος και το ερώτημα που συμπυκνώνει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε Κουμουνδούρου και Χαριλάου Τρικούπη, καθώς οι ηγεσίες δεν είχαν ενημερωθεί για την εκδήλωση. Το παραγόμενο αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας, είναι πως απελευθερώθηκαν ήδη δυνάμεις στα δυο κόμματα που δίνουν ένα στίγμα για την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών.

Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν τα τρία στελέχη η χθεσινή συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα, με τον Διονύση Τεμπονέρα προκάλεσε αίσθηση. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, πάντως σχολίαζαν πως το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο, ζητήθηκε από τον κ.Τεμπονέρα και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αιτημάτων που δέχεται καθημερινά για συναντήσεις με βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Το αποτύπωμα που θα αφήσει η εκδήλωση αναμένεται να είναι σημαντικό όπως επίσης και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε δυο κρίσιμα νομοσχέδια τις επόμενες ημέρες. Για τα ομόφυλα ζευγάρια (ψηφίζεται στις 15 Φεβρουαρίου) όπου δεν αποκλείεται να καταγραφούν δυο διαφοροποιήσεις από τη γραμμή του «ναι», αλλά και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Χθες συνεδρίασε το προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας και ήταν το πρώτο μετά το επεισόδιο μεταξύ του Στέφανου Κασσελάκη και του Παύλου Πολάκη. Κανείς από τους δυο «πρωταγωνιστές» δεν συμμετείχε. Για τον πρόεδρο είναι γνωστό πως δεν παρευρίσκεται πάντα στο συγκεκριμένο όργανο, που συχνά ασχολείται με διαδικαστικά ζητήματα, ενώ ο χανιώτης βουλευτής είχε ενημερώσει πως είχε ιατρικές υποχρεώσεις.

Όλο αυτό το κλίμα στην Κουμουνδούρου θα συμπυκνωθεί στο Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 23-25 Φεβρουαρίου παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, όπως έγινε χθες γνωστό από συνεργάτες του. Θα ανοίξει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός για όσα συμβαίνουν στο κόμμα το τελευταίο διάστημα; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει ακόμα. Είναι σαφές πως κάθε λέξη του θα μετρήσει στην κορυφαία κομματική διαδικασία. Οι νέες ισορροπίες θα διαμορφωθούν και θα φανεί αν ο Στέφανος Κασσελάκης είναι αποδεκτός από τη βάση ή αν υπάρχει κάποιο ρεύμα ή τάση που να τον αμφισβητεί.

Με αυτά τα δεδομένα τον επόμενο μήνα θα υπάρχει μια αποκρυσταλλωμένη εικόνα για το που βαδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά. Ήδη τα χρονικά περιθώρια στενεύουν μέχρι τις ευρωεκλογές. Ο Φεβρουάριος επίσης είναι ο μήνας που νέα πρόσωπα αναμένεται να αναδειχθούν στην Κουμουνδούρου, καθώς ο Στέφανος Κασσελάκης έχει ξεκινήσει ήδη να παρουσιάζει τη σύνθεση των think tank.

