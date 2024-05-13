Λογαριασμός
Κόλαση φωτιάς στον Καναδά – Απειλούνται ολόκληρες πόλεις - Χιλιάδες απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους

Οι καπνοί έχουν καλύψει τεράστιες εκτάσεις στην Βρετανική Κολομβία, προκαλώντας «ασφυξία» σε μεγάλες πόλεις  

καναδας πυρκαγιές

Xιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει από χθες τα σπίτια τους και μαζικές εκκενώσεις εξακολουθούν να επιχειρούνται σε διάφορες κοινότητες της Βρετανικής Κολούμπια, της δυτική επαρχίας του Καναδά, λόγω τεράστιας δασική πυρκαγιάς, που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. 

Η φωτιά ξεκίνησε την Παρασκευή αλλά μέχρι και χθες Κυριακή, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. 

Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό χάρτη

Η πυρκαγιά, που εκτείνεται σε περίπου 25.000 στρέμματα, μαινόταν χθες σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια του της Φορτ Νέλσον, με αποτέλεσμα η πόλη να εκκενωθεί από τους σχεδόν 3.500 κατοίκους. 

Το Fort Nelson βρίσκεται στην μακρινή βορειοανατολική γωνία της Βρετανικής Κολούμπια, περίπου 1600 χλμ από το Βανκούβερ.

«Οι φλόγες μας έχουν στ’ αλήθεια ζώσει, από τη δύση ως τα βορειοανατολικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της πόλης Ρομπ Φρέιζερ. Επίσης, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη ότι "δεν υπάρχουν διαθέσιμες ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ούτε ανοικτά καταστήματα». 

Ανάλογες οδηγίες εσπευσμένης απομάκρυνσης εκδόθηκαν το σαββατοκύριακο σε μικρές κοινότητας στην πολιτεία της Αλμπέρτα και στη Μανιτόμπα, οι οποίες αντιμετωπίζουν επίσης πύρινη λαίλαπα. 

Εν τω μεταξύ, οι  καπνοί των δασικών πυρκαγιών έχουν καλύψει τεράστιες εκτάσεις,  προκαλώντας «ασφυξία σε μεγάλες πόλεις.

 Η ποιότητα του αέρα εγείρει «πολύ υψηλούς» κινδύνους, ανέφερε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς δεν προβλέπεται βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών. 
 

