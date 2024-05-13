Xιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει από χθες τα σπίτια τους και μαζικές εκκενώσεις εξακολουθούν να επιχειρούνται σε διάφορες κοινότητες της Βρετανικής Κολούμπια, της δυτική επαρχίας του Καναδά, λόγω τεράστιας δασική πυρκαγιάς, που εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα.

Η φωτιά ξεκίνησε την Παρασκευή αλλά μέχρι και χθες Κυριακή, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Δείτε ΕΔΩ τον διαδραστικό χάρτη

Η πυρκαγιά, που εκτείνεται σε περίπου 25.000 στρέμματα, μαινόταν χθες σε απόσταση 3,5 χιλιόμετρα από τα πρώτα σπίτια του της Φορτ Νέλσον, με αποτέλεσμα η πόλη να εκκενωθεί από τους σχεδόν 3.500 κατοίκους.

Thousands of residents of British Columbia were asked to evacuate as the season's first major wildfires spread to roughly 20,000 acres across western Canada https://t.co/la9CbYuVGO pic.twitter.com/nFAEeKDgjb — Reuters (@Reuters) May 13, 2024

Το Fort Nelson βρίσκεται στην μακρινή βορειοανατολική γωνία της Βρετανικής Κολούμπια, περίπου 1600 χλμ από το Βανκούβερ.

«Οι φλόγες μας έχουν στ’ αλήθεια ζώσει, από τη δύση ως τα βορειοανατολικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της πόλης Ρομπ Φρέιζερ. Επίσης, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους που αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πόλη ότι "δεν υπάρχουν διαθέσιμες ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ούτε ανοικτά καταστήματα».

Ανάλογες οδηγίες εσπευσμένης απομάκρυνσης εκδόθηκαν το σαββατοκύριακο σε μικρές κοινότητας στην πολιτεία της Αλμπέρτα και στη Μανιτόμπα, οι οποίες αντιμετωπίζουν επίσης πύρινη λαίλαπα.

Manitoba Yesterday: Outside Cranberry Portage, evacuations were sent out for residents nearby.



I believe this is Highway 10.



Crazy winds and running head fire. Unbelievable Fire activity. #wildfire #canada pic.twitter.com/vINrZ5DN1t — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) May 13, 2024

Εν τω μεταξύ, οι καπνοί των δασικών πυρκαγιών έχουν καλύψει τεράστιες εκτάσεις, προκαλώντας «ασφυξία σε μεγάλες πόλεις.

Η ποιότητα του αέρα εγείρει «πολύ υψηλούς» κινδύνους, ανέφερε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς δεν προβλέπεται βελτίωση των μετεωρολογικών συνθηκών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.