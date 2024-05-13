Κατηγορίες στην κυβέρνηση και τη ΝΔ ότι εύχονταν να βγει το VMRO, καλλιεργώντας ελπίδες στους εθνικιστές της Βόρειας Μακεδονίας ότι θα ακυρώσουν μαζί τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά τώρα ικετεύουν για την τήρησή της, απευθύνει ο Στέφανος Κασσελάκης παραθέτοντας βίντεο με δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Με αυτήν τη φρασεολογία, με αυτήν την πολιτική απάτη, έπαιξαν στα ζάρια ένα εθνικό θέμα για μερικές χιλιάδες ακροδεξιές ψήφους. Εύχονταν να βγει το VMRO. Καλλιέργησαν ελπίδες στους εθνικιστές της άλλης πλευράς ότι θα ακυρώσουν μαζί τη Συμφωνία των Πρεσπών. Βγήκε λοιπόν. Τώρα το παρακαλούν να τηρήσει τη συμφωνία. Τώρα ικετεύουν. Ας αναλογιστεί ο δημοκρατικός κόσμος τι πληγές μπορεί να ανοίξει το μίσος, η προπαγάνδα και ο αμοραλισμός, όταν του δώσεις 41%» αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτησή του στο Facebook.

