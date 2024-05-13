Πρώτος αγώνας ασυλίας με τη συμμετοχή Τούρκων παικτών, και οι Έλληνες survivors είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν καλύτερα. Πέρα από τις ικανότητές τους στους στίβους μάχης, ορισμένοι παίκτες στάθηκαν και στην εξωτερική εμφάνιση ορισμένων παικτριών, όπως η Ντάμλα και η Αλέινα.

Ο Σταμάτης και η Σταυρούλα παρατήρησαν ότι υπήρξε ανταπόκριση από την Αλέινα προς την άλλη ομάδα, καθώς όπως είπαν πριν τον αγώνα έψαχνε τον... George!

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός δεν ήθελε φυσικά να θίξει το θέμα στο Συμβούλιο, όμως οι παίκτες από μόνοι τους πήγαν την κουβέντα εκεί.

Πέραν από το ενδιαφέρον των Κόκκινων για τις Τουρκάλες, υπήρξε και αντρικό ενδιαφέρον από πλευράς Σταυρούλας για τον Ογκεντάι, ξεκαθαρίζοντας πως ο παίκτης έχει σύντροφο εκτός παιχνιδιού.

