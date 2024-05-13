Η Ολίβια Μαν έκανε ολική υστερεκτομή δίνοντας αγώνα ζωής κατά του καρκίνου, μόλις δύο μήνες αφότου αποκάλυψε ότι έκανε διπλή μαστεκτομή.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε τον περασμένο μήνα υποβλήθηκε σε πέμπτη χειρουργική επέμβαση στη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού, σε μια προσπάθεια να χαρεί περισσότερο τον δίχρονο γιο της.

«Τώρα έκανα ολική υστερεκτομή. Έβγαλα τη μήτρα, τις σάλπιγγες και τις ωοθήκες μου», είπε η 43χρονη Μαν, στο Vogue σε δηλώσεις της για την Ημέρα της Μητέρας.

«Το να κάνω μια ολική υστερεκτομή ήταν μια μεγάλη απόφαση που έπρεπε να λάβω, αλλά ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα γιατί έπρεπε να είμαι παρούσα για την οικογένειά μου».

Η σταρ του Newsroom που είναι παντρεμένη με τον κωμικό Τζον Μουλάνεϊ είπε ότι πήρε την απόφαση αφού της δόθηκε η επιλογή μεταξύ της υστερεκτομής και της λήψης αντιορμονικών φαρμάκων που θα την άφηναν κλινήρη.

«Είχα μια πραγματική στιγμή πανικού... Πραγματικά κατέρρευσα. Γιατί είναι πολύ περίεργο όταν ήσασταν με αυτό το σώμα όλη σας τη ζωή, είχατε περίοδο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, νιώθετε πότε έχετε ωορρηξία και ξαφνικά έχει φύγει».

Με τη χειρουργική επέμβαση της υστερεκτομής αφαιρείται η μήτρα μιας γυναίκας για τη θεραπεία μιας σειράς σοβαρών παθήσεων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί μπορεί να προτείνουν μια υστερεκτομή ως προληπτικό μέτρο εάν μια γυναίκα έχει σημαντικά προειδοποιητικά ή πρώιμα σημάδια καρκινογένεσης.

Η Μαν διαγνώστηκε με καρκίνο τον Απρίλιο του περασμένου έτους, μόλις δύο μήνες αφότου αυτή και η αδερφή της Σάρα βρέθηκαν αρνητικές μετά από μια γενετική ανάλυση που ελέγχει για 90 γονίδια που σχετίζονται με τον καρκίνο.

Η Μαν, δήλωσε ότι ανησυχεί για τον αντίκτυπο της ασθένειάς της στην οικογένειά της.



«Είχα φίλους που προσπάθησαν να με φτιάξουν τη διάθεση λέγοντας: «Ο Μάλκολμ δεν θα το θυμάται αυτό. Μην ανησυχείς», είπε.



«Αλλά συνέχισα να σκέφτομαι μόνη μου: ‘’Θα το θυμάμαι αυτό, ότι μου έλειψαν όλα αυτά τα πράγματα’’».



«Είναι τα παιδικά του χρόνια, αλλά είναι και η μητρότητά μου, και δεν θέλω να χάσω κανένα από αυτά τα κομμάτια αν δεν χρειάζεται».



