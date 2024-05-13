Μια ιστορία που μοιάζει απίστευτη, ειδικά αν μιλάμε για μια ομάδα πρώτης κατηγορίας, έρχεται από τη Ρουμανία. Υπάρχουν βάσιμες υποψίες πως ο Έντγκαρ Ιέ που αποκτήθηκε στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο έβαζε στα τελευταία πέντε παιχνίδια να αγωνίζεται στη θέση του ο δίδυμος αδερφός του, Εντελίνο.



Ο 30χρονος αμυντικός αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Σπόρτινγκ, είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Μπαρτσελόνα και εν συνεχεία πέρασε από Λιλ, Ναντ, Τραμπζονσπόρ, Φέγενορντ και Μπασακσεχίρ, ενώ ο δίδυμος αδερφός του αγωνίζεται ως μέσος και δεν θεωρείτο ανάλογα ταλαντούχος έχοντας αγωνιστεί μέχρι τώρα σε μικρότερες κατηγορίες της Πορτογαλίας και στην Πολωνία.

Οι υποψίες στις τάξεις της ομάδας κινήθηκαν όταν ο Ιέ. Κι αυτό γιατί ενώ ο «αυθεντικός» γνώριζε επαρκώς τη γλώσσα για να επικοινωνήσει, ο δίδυμος αδερφός του συνεννοείτο μόνο στα πορτογαλικά ή τα ισπανικά, αδυνατώντας να κατανοήσει όσα του έλεγαν στα αγγλικά.Μάλιστα, ρουμανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως όταν ζητήθηκε να παρουσιάσει το δίπλωμα οδήγησής του, ο ίδιος αρνήθηκε να το δείξει αυξάνοντας τις υποψίες πως κάτι περίεργο συμβαίνει.Πλέονκαι εξετάζουν όλα τα δεδομένα, με τα δύο αδέρφια να απειλούνται με βαρύτατες κυρώσεις αν αποδειχτεί πως εξαπάτησαν την ομάδα τους και μια ολόκληρη λίγκα.Πάντως εφόσον κριθεί πως δεν αγωνιζόταν στα τελευταία πέντε παιχνίδια ο Έντγκαρ Ιέ αλλά ο δίδυμος αδερφός του, Εντελίνο,, που δίνει μάχη για να σωθεί και κινδυνεύει να χάσει τους οκτώ βαθμούς που πήρε σε αυτά τα ματς. Έστω κι αν από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι της ομάδας δεν γνώριζαν για την αλλαγή που έγινε μεταξύ των διδύμων…

