Περιπετειώδης καταδίωξη στη Νέα Σμύρνη - Τρεις συλλήψεις

Περιπετειώδης καταδίωξη στις 10.30 χθες το βράδυ, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, στη Νέα Σμύρνη.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν όχημα με τρία άτομα να κινείται ύποπτα.

Τους έκαναν σήμα να σταματήσουν για έλεγχο, αλλά αυτοί ανέπτυξαν ταχύτητα και στην οδό Κοραή προσέκρουσαν σε σταθμευμένα οχήματα, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο που οδηγούσαν να ακινητοποιηθεί.

Τότε διέφυγαν πεζή, αφού πρώτα πέταξαν ένα laptop έξω από το αυτοκίνητο.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε και οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα σφραγισμένο μεταλλικό κουτί, το περιεχόμενο του οποίου ερευνάται.

Ερευνάται επίσης το ενδεχόμενο οι συλληφθέντες να είχαν διαπράξει διάρρηξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.