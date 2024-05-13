Απείλησαν με μαχαίρι ηλικιωμένη στο σπίτι της στον Ασπρόπυργο

Θύμα ληστείας έπεσε χθες το απόγευμα 73χρονη γυναίκα, στο σπίτι της στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι όπου διέμενε και με την απειλή μαχαιριού και σωματικής βίας, την ακινητοποίησαν και της άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό.

Η γυναίκα κάλεσε στις Αρχές με την έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.