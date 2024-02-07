Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο του με τον Διονύση Τεμπονέρα κατόπιν αιτήματος του τελευταίου στο πλαίσιο των αιτημάτων που δέχεται καθημερινά και στα οποία ανταποκρίνεται, για συναντήσεις με βουλευτές και στελέχη του Κόμματος.

Ο Αλεξης Τσίπρας δε θα παραστεί σε καμία άλλη εκδήλωση τις επόμενες ημέρες πέραν του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στα τέλη Φλεβάρη .

Πηγή: skai.gr

