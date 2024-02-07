Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο του με τον Διονύση Τεμπονέρα κατόπιν αιτήματος του τελευταίου στο πλαίσιο των αιτημάτων που δέχεται καθημερινά και στα οποία ανταποκρίνεται, για συναντήσεις με βουλευτές και στελέχη του Κόμματος.
Ο Αλεξης Τσίπρας δε θα παραστεί σε καμία άλλη εκδήλωση τις επόμενες ημέρες πέραν του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στα τέλη Φλεβάρη .
Πηγή: skai.gr
- Μαρινάκης: Κοινωνική πολιτική είναι να εξασφαλίζεις ότι το πανεπιστήμιο δεν θα είναι κλειστό
- Σταϊκούρας στον ΣΚΑΪ 100,3: 550 καινούρια λεωφορεία θα κινούνται φέτος και του χρόνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
- Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θ. Ρουσόπουλο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.