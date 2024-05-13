Έντονες αντιδράσεις όχι μόνο στην Ελλάδα και την Κομισιόν, αλλά και στο εσωτερικό της Βόρειας Μακεδονίας, προκάλεσε η κίνηση της προέδρου της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, να αποκαλέσει τη χώρα της ως «Μακεδονία», κατά την τελετή ορκομωσίας της χθες.

Μάλιστα, η Σιλιάνοφσκα αγνόησε επιδεικτικά το κείμενο του όρκου το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής, Γιόβαν Μίτρεσκι, καλώντας την νέα Πρόεδρο να το επαναλάβει. Σε αυτό η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

Το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι εκτίμησε πως η νέα πρόεδρος της χώρας παραβίασε το Σύνταγμα και «δημιούργησε κρίση στις σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας».

Από την πλευρά του, με ανάρτησή του στο Facebook, o υπηρεσιακός υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας, Κρέναλ Λόγκαρ, έθεσε θέμα εγκυρότητας της ορκωμοσίας της νέας προέδρου, λόγω της παραβίασης του Συντάγματος της χώρας και της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η ασέβεια του συνταγματικού ονόματος του κράτους καθιστά τον όρκο της Σιλιάνοφσκα άκυρο» και ότι θα πρέπει ή να επαναληφθεί η διαδικασία ή να αναλάβει καθήκοντα προέδρου της χώρας ο πρόεδρος της απερχόμενης βουλής, Γιόβαν Μιτρέφκσι.





Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αθήνας αλλά και των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν χρησιμοποίησε το συνταγματικό όνομα της χώρας και επεσήμανε ότι «η ΕΕ υπενθυμίζει τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής των νομικά δεσμευτικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας των Πρεσπών με την Ελλάδα».

