Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο στους Αμπελόκηπους – Μποτιλιάρισμα από Καλιρρόης μέχρι Βασιλίσσης Σοφίας

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση σε Κηφισό, Κατεχάκη και Αττική Οδό

κινηση

Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στην άνοδο της Β. Σοφίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το ρεύμα ανόδου Καλλιρρόης – Αρδητού – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας. 

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση: 
-    στα δύο ρεύματα του Κηφισού
-    στα 2 ρεύματα Αττικής Οδού, προς κόμβο Κηφισίας
-    στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα και 
-    στην παραλιακή ανά τμήματα. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κίνηση στους δρόμους κίνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark