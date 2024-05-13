Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στην άνοδο της Β. Σοφίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το ρεύμα ανόδου Καλλιρρόης – Αρδητού – Βασιλέως Κωνσταντίνου – Βασιλίσσης Σοφίας.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση:

- στα δύο ρεύματα του Κηφισού

- στα 2 ρεύματα Αττικής Οδού, προς κόμβο Κηφισίας

- στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα και

- στην παραλιακή ανά τμήματα.



