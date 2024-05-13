Κάθε λίγους μήνες, το διαδίκτυο κατακλύζεται από ισχυρισμούς για ένα νεοανακαλυφθέν «13ο ζώδιο», προκαλώντας ευρεία σύγχυση και πανικό στους λάτρεις της αστρολογίας. Αυτό το υποτιθέμενο νέο ζώδιο, ο Οφιούχος, μοιραία διαταράσσει το παραδοσιακό ημερολόγιο του ζωδιακού κύκλου, μετατοπίζοντας τις ημερομηνίες όλων των υφιστάμενων ζωδίων και αλλάζοντας την αστρολογική ταυτότητα όλων.

Οι ειδικοί επί των άστρων επιμένουν, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για τίποτα περισσότερο από έναν μύθο, που επανειλημμένα καταρρίπτεται.

Σύμφωνα με το Snopes, οι φήμες για το 13ο ζώδιο κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τουλάχιστον από το 2002, μέσω επιστολών και αναρτήσεων σε ιστολόγια. Για παράδειγμα, ένας καταιγισμός πρωτοσέλιδων δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2016, όταν η NASA έκανε μια ανάρτηση στον ιστότοπό της «Space Place» για παιδιά, που απεικόνιζε πού θα βρισκόταν ο Οφιούχος στον ζωδιακό κύκλο, αν οι αστρολόγοι αποφάσιζαν να τον συμπεριλάβουν, μια δημοσίευση που αργότερα διαγράφηκε. Πιο πρόσφατα, η USA Today εντόπισε τους τίτλους του 2020 σχετικά με το «13ο ζώδιο» σε μια viral ανάρτηση στο Facebook από έναν ραδιοφωνικό σταθμό με έδρα τη Βιρτζίνια.

Ωστόσο, αυτή η ιστορία προϋπήρχε του διαδικτύου. Πίσω στο 1970, το περιοδικό Time δημοσίευσε μια ιστορία σχετικά με το υποτιθέμενο «αναθεωρημένο ζώδιο». Ο παραλλαγμένος ζωδιακός κύκλος αποδόθηκε σε κάποιον Steven Schmidt και στο βιβλίο του «Astrology 14», στο οποίο υποστήριζε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν 14 ζώδια. Μαζί με τον Οφιούχο, που έπεφτε ανάμεσα στον Σκορπιό και τον Τοξότη, εισήγαγε κι άλλο ένα ζώδιο, που ονομαζόταν Cetus κι έπεφτε ανάμεσα στον Κριό και τον Ταύρο. Ο «αναθεωρημένος ζωδιακός κύκλος» του Schmidt βασίστηκε εν μέρει στους αστερισμούς και εν μέρει στο γεγονός ότι ένιωθε πως τα ηλιακά ζώδια δεν περιέγραφαν με ακρίβεια την προσωπικότητα ούτε του ίδιου, αλλά ούτε του γιου του.

Ο κόκκος αλήθειας στο σενάριο του 13ου ζωδίου

Παρ’ όλο που, ως ζώδιο, είναι μύθος, υπάρχει ένα ψήγμα αλήθειας: Ο Οφιούχος είναι αστερισμός και η εμφάνιση των αστερισμών στον ουρανό έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αυτό, όμως, έγκειται στην επιστήμη της αστρονομίας και όχι στην αστρολογία και δεν επηρεάζει τα ζώδια.

Άλλωστε, ο αστερισμός του Οφιούχου δεν είναι καινούργιος. Στην πραγματικότητα, τον γνωρίζουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σύμφωνα με τον Guardian, η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά στον Οφιούχο έγινε το 300 π.Χ..

Η προέλευση του ζωδιακού κύκλου ανάγεται περίπου 2.500 χρόνια πίσω, όταν οι Βαβυλώνιοι χώρισαν τον ουρανό σε 12 διαφορετικά τμήματα, μελετώντας τη σχέση μεταξύ της θέσης των αστερισμών στον ουρανό και της κίνησης του Ήλιου. Έτσι, γεννήθηκαν τα 12 ζώδια.

Ωστόσο, ο ταλαντευόμενος άξονας της Γης σημαίνει ότι κανένας από τους αστερισμούς δεν βρίσκεται στην ίδια θέση που βρισκόταν πριν από 2.500 χρόνια. Αυτό έκανε κάποιος να υποστηρίζουν ότι τα ζώδια όπως τα γνωρίζουμε έχουν αλλάξει.

Θα μπορούσε, λοιπόν, υπό συνθήκες να ενταχθεί ο Οφιούχος στο ζωδιακό κύκλο;

Οι αστρολόγοι υποστηρίζουν ότι ο Οφιούχος δεν αλλάζει τίποτα. «Υπάρχουν πολλοί αστερισμοί, επομένως δεν καταλαβαίνω γιατί έχουμε ξεσηκωθεί γι’ αυτόν», δήλωσε η αστρολόγος Susan Miller. «Οι αρχαίοι έκαναν εμπειρικές μελέτες και τελικά αποφάσισαν να μην συμπεριλάβουν τον Οφιούχο. Θυμηθείτε, αυτοί εφηύραν την αστρολογία κι εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε αυτό που μας έδωσαν».

Οι AstroTwins τόνισαν πως η «αστρονομία και αστρολογία ΔΕΝ είναι ένα και το αυτό». Ενώ όλοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι οι αστερισμοί έχουν μετατοπιστεί με την πάροδο του χρόνου, τα ζώδια βασίζονται σε ένα δυτικό αστρολογικό σύστημα, όχι στον πραγματικό αστερισμό.

Ο αστρολόγος Rick Levine διευκρίνισε στο DailyHoroscope.com: «Ο Οφιούχος δεν έχει καμία σχέση με την αστρολογία. Έχει να κάνει με τα αστέρια – δεν είναι ζώδιο, είναι αστερισμός».

Η αστρολόγος Chani Nicholas εξηγεί: «Οι πρώτοι αστρολόγοι γνώριζαν για τον Οφιούχο, απλώς αποφάσισαν να μην τον ενσωματώσουν στο σύστημά τους, επειδή το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται έξω από αυτό το τμήμα του ουρανού».

Ποιοι θα ανήκαν στο ζώδιο του Οφιούχου;

Αν αναρωτιέσαι ποιο θα ήταν το ζώδιό σου αν ο Οφιούχος ήταν μέρος του ζωδιακού κύκλου, το Marie Claire UK έχει τη λίστα:

Αιγόκερως: 20 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου

Υδροχόος: 16 Φεβρουαρίου έως 11 Μαρτίου

Ιχθύες: 11 Μαρτίου έως 18 Απριλίου

Κριός: 18 Απριλίου έως 13 Μαΐου

Ταύρος: 13 Μαΐου έως 21 Ιουνίου

Δίδυμοι: 21 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου

Καρκίνος: 20 Ιουλίου έως 10 Αυγούστου

Λέων: 10 Αυγούστου έως 16 Σεπτεμβρίου

Παρθένος: 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου

Ζυγός: 30 Οκτωβρίου έως 23 Νοεμβρίου

Σκορπιός: 23 Νοεμβρίου έως 29 Νοεμβρίου

Οφιούχος: 29 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου

Τοξότης: 17 Δεκεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου

Η προσωπικότητα ενός Οφιούχου

Πρόσωπο του αστερισμού είναι ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, ο οποίος κρατά ένα ραβδί με ένα φίδι τυλιγμένο γύρω του. Ο τρόπος με τον οποίο απεικονίζεται είναι μάλλον αναμενόμενος: Ένας μεγάλος, ισχυρός άνδρας, που κρατάει ένα μεγάλο φίδι.

Σύμφωνα με μια ιστοσελίδα που ονομάζεται Zodiac Books, οι ιδιότητες ενός Οφιούχου είναι οι εξής:

«Ο Οίκος του Οφιούχου αντιπροσωπεύει την ενότητα. Οι άνθρωποί του είναι πνευματώδεις, μαγνητικοί, παρορμητικοί, έξυπνοι, επιδεικτικοί και κατά καιρούς ζηλιάρηδες, διψασμένοι για εξουσία και οξύθυμοι. Κατά βάθος, είναι θεραπευτές που ελπίζουν να απαλλάξουν μια μέρα τον ζωδιακό κύκλο από κάθε αρρώστια και να φέρουν τους πάντες πιο κοντά».

Προς το παρόν, όμως, επίσημα, ο Οφιούχος παραμένει ένας συναρπαστικός αστερισμός, με ιστορική και αστρονομική αξία.

