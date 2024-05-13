Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις συνθήκες εργασίες στα κινεζικά εργοστάσια που προμηθεύουν τον ιντερνετικό κολοσσό λιανικής Shein, παρουσιάζει το BBC.

Σύμφωνα με έρευνα της Ελβετική ομάδας υπεράσπισης δικαιωμάτων Public Eye, οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε υπερβολικές υπερωρίες - υποχρεώνονται να εργάζονται τουλάχιστον 75 ώρες την εβδομάδα.

Οι ερωτηθέντες στην έρευνα, ηλικίας μεταξύ 23 και 60 ετών, είπαν ότι δούλευαν κατά μέσο όρο 12 ώρες την ημέρα – για έξι ή και επτά ημέρες την εβδομάδα - χωρίς διαλείμματα για φαγητό, για 308 ευρώ τον μήνα

«Δουλεύω καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ και παίρνω μια μέρα άδεια κάθε μήνα. Δεν μπορώ να αντέξω άλλες μέρες άδεια γιατί κοστίζει πάρα πολύ» δήλωσε ενδεικτικά εργάτης ραπτομηχανής επί 20 χρόνια στο Public Eye.

Η πρώτη φορά που η ελβετική ομάδα ανέδειξε το πρόβλημα ήταν με έρευνα το 2021.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις των εργαζομένων, τίποτα δεν έχει αλλάξει, παρά τις αρχικές υποσχέσεις του κολοσσού.

Οι εργαζόμενοι ισχυρίστηκαν επίσης ότι οι μισθοί τους δεν είχαν αλλάξει σχεδόν καθόλου από την πρώτη έρευνα.

Σύμφωνα με το Public Eye, ο βασικός μισθός για τους εργαζομένους - μετά την αφαίρεση της αμοιβής των υπερωριών - είναι 2.400 γουάν (265 λίρες Αγγλίας – 308 ευρώ).

Με τις εξαντλητικές υπερωρίες, ο μισθός κυμαίνεται μεταξύ 6.000 και 10.000 γουάν το μήνα (663 £ - 771 ευρώ έως 1.104 £ - 1.200 ευρώ το μήνα).

Η απάντηση της Shein

Σχολιάζοντας την τελευταία έκθεση του Public Eye η εταιρία απάντησε είπε ότι οι πολλές ώρες εργασίας είναι μια «κοινή πρόκληση που οι επωνυμίες, οι κατασκευαστές και άλλοι παράγοντες πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν».

Προσέθεσε μάλιστα ότι αυτό δεν παρατηρείται μόνο στη Shein, αλλά η εταιρία «δεσμεύεται να ενεργήσει για να βελτιωθεί η κατάσταση στη δική μας αλυσίδα εφοδιασμού».

Πηγή: skai.gr

