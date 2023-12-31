Ο νέος Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας άκουσε σήμερα στο γραφείο του στο Δημαρχείο Αθηνών πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τη Χίο και τη Μακεδονία.

Τα κάλαντα έψαλαν οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αθηνών, με τη συνοδεία λαούτου, βιολιού και κρουστού. Παραδοσιακά κάλαντα είπαν στον Δήμαρχο Αθηναίων και μέλη της Ένωσης Κρητών Κορινθίας «Ο Ψηλορείτης», τα οποία χόρεψαν κρητικούς χορούς.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων αντάλλαξε μαζί τους ευχές και δώρα.

Στο μήνυμά του o κ. Δούκας σημείωσε: «Ας ευχηθούμε η νέα χρονιά να φέρει στις ζωές όλων μας υγεία και ευτυχία. Το 2024 να είναι γεμάτο αγάπη, αλληλεγγύη και πίστη ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας ακόμα και αυτούς που φαίνονται ακατόρθωτοι. Χρόνια πολλά σε όλους!»

Πηγή: skai.gr

