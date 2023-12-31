Τις θερμότερες ευχές της για υγεία και ειρήνη σε όλα τα μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας εξέφρασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικήε επικοινωνίας που είχαν νωρίτερα

Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής πολιτείας στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που, για ακόμα μία φορά στη μακραίωνη ιστορία του, καλείται να εκτελέσει την αποστολή του σε πολύ δύσκολους καιρούς.

Τέλος, η κα Σακελλαροπούλου ευχήθηκε ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης και επούλωση των πληγών που αναπόφευκτα έχει επιφέρει ο πόλεμος στις ζωές των συνανθρώπων μας.

Πηγή: skai.gr

